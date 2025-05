Modrica na očesu: Jennifer Lopez šokirala z novimi fotografijami

Jennifer Lopez, glavna zvezda večera in voditeljica prihajajoče podelitve nagrad American Music Awards (AMA), je med vajami, ki potekajo pred spektaklom, ki se bo odvijal 26. maja v gledališču BleauLive v Las Vegasu, doživela nekaj neprijetnega.

Pevka in igralka je podrobnosti nezgode v instagram zgodbi delila kar sama, pokazala je veliko poškodbo na obrazu in to tik pred težko pričakovanim povratkom na AMA oder!

»No... tole se je zgodilo. Na vaji za prireditev AMA,« je zapisala ob prvi fotografiji.

Na naslednjih posnetkih Jennifer poškodbo hladi z ledom in sledilcem pripoveduje, da je v redu in da okreva. Razkrila je, da ji je rano oskrbel znani estetski kirurg dr. Diamond, piše Page Six.

»Teden dni kasneje in ob kupu ledu, kot nova sem!« je sporočila oboževalcem.

Ta podelitev nagrad je za Jennifer posebej pomembna. Ne le zato, ker jo po desetih letih znova vodi (nazadnje je bila v vlogi voditeljice leta 2015), temveč tudi, ker gre po vrsti osebnih preizkušenj za njeno veliko vrnitev na oder.

Spomnimo, J.Lo je prvič nastopila na podelitvi AMA že leta 2001, leta 2011 je prejela nagrado za najboljšega latino izvajalca.

Organizatorji podelitve so jo opisali kot osebo z neprimerljivo energijo in odrsko karizmo.

Dodatno čustveno noto vsemu skupaj dodaja dejstvo, da se vse dogaja manj kot leto dni po njenem razhodu in ločitvi z Benom Affleckom.

A J.Lo se ne ustavi. Kljub poškodbi in ljubezenskim težavam je videti bolj kot kadarkoli pripravljena, da znova zasije pred občinstvom.

Poleg vseh obveznosti je nedavno delila utrinek iz zasebnega življenja. Na instagramu je mamam čestitala za materinski dan, ki ga v Združenih državah Amerike praznujejo drugo nedeljo v maju.

»Najlepši materinski dan vsem mamam,« je zapisala zvezdnica. »Želim vam ljubezni, smeha, miru, radosti in sreče.«