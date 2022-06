Modra kraljici prinaša srečo

Britanska kraljica Elizabeta II. je znana po barvitih oblačilih, za katera je že pred časom dejala, da jih nosi zato, da bi jo ljudje lažje videli. »Mnogim veliko pomeni, da pridejo na dogodek in lahko pozneje znancem rečejo, da so videli kraljico. Če bi se zlila z okolico, tega ne bo mogli reči, tako pa me opazijo,« je dejala Elizabeta II., ki je vedno obkrožena z varnostniki, s komaj 155 centimetri pa se tudi sicer hitro izgubi v množici. A barve njenih oblačil imajo pogosto še simbolni pomen in za pomembne priložnosti jih njeni zaposleni izbirajo zelo premišljeno. Tako se je denimo na aprilski žalni slovesnosti, posvečeni njenemu pokojnemu možu princu Filipu, namesto v žalni črnini pojavila v temno zeleni obleki, ki je bila Filipova najljubša barva, tudi imenuje se po njem, in sicer edinburško zelena.

V zelenem kostimu je izstopala na balkonu Buckinghamske palače. FOTO: Chris Jackson/Reuters

Na bolj radostnih dogodkih jo je mogoče videti v živo zeleni, še posebno ko pričakuje, da bodo tudi druge dame izbrale bolj živahne barve, in mora še dodatno izstopati. Bolj umirjene obveznosti in tiste, ki sledijo kakšnim pretresom za monarhijo, Elizabeta II. običajno obišče v rožnatih tonih. Rožnata je simbolno barva sočutja in ljubezni, zato jo je kraljica izbrala tudi za svoj prvi javni obisk po koncu pandemije covida-19, medtem ko je za nagovor ljudstvu leta 2020, ki je bilo zaradi začetka epidemije in vseh z njo povezanih ukrepov izjemno težko, s svojimi izzivi pa se je spopadala tudi monarhija, izbrala vijolično, ki simbolizira pogum, mir in modrost. Elizabetina najljubša barva pa je modra, po njenih besedah ji prinaša srečo, zato se v modrini pogosto pojavlja na konjskih dirkah.