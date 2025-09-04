Modni svet žaluje, umrl je italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani

V 92. letu starosti je v krogu svoje družine umrl italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani, je na enem od družbenih omrežij danes sporočilo njegovo podjetje. Pogreb bo v nedeljo potekal v zasebnem krogu, oboževalci pa se bodo modnemu oblikovalcu lahko poklonili konec tedna v Milanu, poročajo tuje tiskovne agencije.

O vzroku smrti še ne poročajo, dlje časa pa je imel zdravstvene težave.

Armani se je rodil leta 1934 v Piacenzi. Do leta 1970 je bil svobodni oblikovalec, ukvarjal se je z aranžiranjem izložb in sodeloval z modno hišo Cerutti. Kasneje se je pričel ukvarjati z oblikovanjem oblačil in leta 1975 odprl eno izmed najbolj slavnih modnih podjetij Armani v Milanu.

Eden najbolj vplivnih modnih oblikovalcev na svetu

Eden najbolj vplivnih modnih oblikovalcev na svetu se je uveljavil kot kreator moške mode, pozornost je vzbudil predvsem z barvitostjo in sproščenostjo modelov, damsko modo pa obogatil z novimi kreacijami, ki jih je razvijal iz modelov za moške. Uporabljal je umirjene barve, kasneje pa kolekcijo oblačil dopolnil s parfumi in modnimi dodatki.

Armani velja za enega najuspešnejših oblikovalcev italijanskega rodu. Forbes je njegovo premoženje lani ocenil na 11,3 milijarde dolarjev, kar ga je uvrstilo na 177. mesto najbogatejših ljudi na svetu.