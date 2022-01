Umrl legendarni modni oblikovalec

Legendarni francoski oblikovalec Thierry Mugler je preminil to nedeljo, žalostno novico pa so potrdili na uradnem instagramskem profilu njegove modne hiše: »S strtim srcem vas obveščamo, da je Manfred Thierry Mugler umrl. Vizionarja, čigar domišljija kot oblikovalca, parfumerja in ustvarjalec podob je ljudem po vsem svetu omogočila, da so drznejši in da vsak dan sanjajo.« Njegov agent Jean-Baptiste Rougeot je sporočil, da je oblikovalec umrl zaradi »naravnih vzrokov«.

Mugler je bil izjemno priljubljen med elito v industriji zabavništva, njegove kreacije so nosili David Bowie, George Michael, Cindy Crawford, Sharon Stone, Katy Perry, Rihanna, Bella Hadid ... Pred nekaj leti se je upokojil, a je leta 2019 naredil izjemo in je za Met Gala oblekel Kim Kardashian. Delal je tudi kot umetniški svetovalec Beyonce, imel pa je tudi uspešno linijo parfumov, med katerimi za kultna veljata predvsem Angel in Alien. Zaslovel je v 80. letih prejšnjega stoletja. Njegove kreacije so bile geometrijske, kiparske, za strukturo je pogosto uporabljal celo kovinske materiale.

Mugler je v preteklih letih tako rekoč popolnoma spremenil svoj videz in dejal, da je to posledica vrste nesreč, ki jih je imel. V prometni nesreči si je zlomil nos, v telovadnici si je zlomil obrazne kosti, nato se je ponesrečil z motorjem ... The New York Times pa navaja, da je bil njegov spremenjeni videz kombinacija »prehrane, vadbe, plastične kirurgije«, zaradi česar je postal »120-kilogramski spektakel«.