Modni dogodek leta ni razočaral z eleganco in ekstravaganco (FOTO)

Met Gala v New Yorku se je v zadnjih letih spremenil v modni spektakel, na katerem slavni zvezdniki kar tekmujejo, kdo bo bolj ekstravaganten, poseben in bleščeč, in na katerem modni ocenjevalci z velikim užitkom ocenjujejo, kdo je navdušil in kdo brcnil v temo. Navdih za letošnjo temo je bila razstava v Metropolitanskem muzeju umetnosti Superfine, ki prikazuje zgodovinsko zgodbo oblačil temnopoltih dandijev.

Veliko pozornosti je pritegnila pevka Rihanna, a ne le zaradi sloga, temveč tudi zaradi nosečniškega trebuha.

Prav zato so na letošnjem Met Gala prevladovali moške črtaste ali črne obleke ter klobuki in veliko perja, med modnimi znamkami pa je bil najopaznejši elegantni Chanel. Veliko pozornosti je pritegnila pevka Rihanna, a ne le zaradi sloga, temveč tudi zaradi nosečniškega trebuha, ki ga je razkrila. To bo njen že tretji otrok. New York Times je izbral nekaj zvezdnikov, ki so zasenčili vse druge. Za zmagovalko večera so razglasili 81-letno pevko Diano Ross, ki je bila vsa v belem, z velikim klobukom in neskončno dolgo vlečko.

Igralko in pevko Teyano Taylor so označili za pravo »vrtnico Harlema«. FOTO: Angela Weiss/AFP

Prav tako v belem, a v moškem kostumu, kakršnega so nekoč nosili pravi dandiji v jazz klubih v Harlemu, se je po rdeči preprogi sprehodila dolgonoga Zendaya, ki tudi v preteklosti na Met Gala ni nikoli razočarala s svojo podobo. V rdečem je bila pisateljica Chimamanda Ngozi Adichie in dokazala nekaj, kar je sodobni čas že pozabil – da so bili prav pisatelji in intelektualci nekoč pravi dandiji, ki so s svojim slogom preoblikovali modo. Med moškimi je tako kot vedno blestel igralec Colman Domingo in tudi raper Bad Bunny v Pradi ni razočaral.

Med moškimi je tako kot vedno blestel igralec Colman Domingo. FOTO: Angela Weiss/AFP

Pamela Anderson, ki je prišla v družbi s sinom in z novo frizuro, je bila v svojem znamenitem slogu – brez ličil. Oblečena je bila v svetlečo obleko, ki je bila polna diamantov. Prihod nekdanje tenisačice Serene Williams z nekdanjim urednikom britanskega Vogua Edwardom Enninfulom je izzval kritike paparacev. Potrebovala sta namreč kar dva pomočnika, da sta po stopnicah razstavila njen plašč, ki ga je oblikovala blagovna znamka oblačil Moncler.



Pisateljica Chimamanda Ngozi Adichie je potrdila, da so bili prav pisatelji in intelektualci nekoč pravi dandiji, ki so s svojim slogom preoblikovali modo. FOTO: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP

Zelo posebna v rdečih in rožnatih odtenkih ter z velikim klobukom je bila igralka Tracee Ellis Ross, raperka Lauryn Hill pa je navdušila v rumeni moški obleki. Modni navdušenci so veliko pohval namenili igralki in pevki Teyani Taylor, ki je nosila obleko Marca Jacobsa in je resnično najbolj povzela naslov prireditve, označili so jo za pravo »vrtnico Harlema«.

Pamela Anderson je presenetila z novo pričesko. FOTO: Angela Weiss/AFP

Na enem svojih prvih javnih dogodkov po izgubljenih volitvah se je prikazala tudi Kamala Harris v črno-beli opravi, a morda bi bilo bolje, da bi modno brv zamenjala za kakšen relevanten politični nastop v vedno bolj razdeljeni in zmedeni Ameriki.