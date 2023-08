Modna magnatinja je postala mama (Suzy)

Sedemintridesetletna modna magnatinja in njen dve leti mlajši mož Louis Eisner sta dobila prvega otroka, sinčka, ki sta ga poimenovala Otto. Ashley in Mary-Kate sta v otroštvu zasloveli v Polni hiši, pozneje pa posneli nekaj filmov kot dvojčici. Louis in Ashley sta se poročila na zelo intimni slovesnosti lani decembra, skupaj sta že od oktobra 2017, vendar nobeden od njiju o svojem razmerju ni govoril v javnosti.

Prvega javnega dogodka sta se skupaj udeležila šele pred dvema letoma. On je sicer umetnik, sin oblikovalke nakita Lise Eisner, Ashley pa ima s sestro velik imperij z modno znamko The Row, podjetjem Elizabeth and James ter bolj cenovno dostopnima znamkama Olsenboye in StyleMint. Umetnik ima pod palcem približno pet milijonov evrov, a mlada mamica jih ima vsaj petsto, zato bo za prvorojenčka zagotovo dobro poskrbljeno.