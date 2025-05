Mnogo prezgodaj je umrla Ivana (45), mama treh otrok in soproga ustanovitelja festivala Exit

Srbski mediji poročajo, da je v 45. letu življenja po dolgi in težki bitki z boleznijo umrla Ivana Kovačević, soproga ustanovitelja festivala Exit Dušana Kovačevića.

Ivana je bila mama treh otrok, a tudi ključni del festivalske družine, ki se ji je s čustvenim sporočilom poklonila na družbenih omrežjih. Žalostno novico je z javnostjo delila njena družina.

»Z neizmerno žalostjo in bolečino vas obveščamo, da je danes ob 5. uri zjutraj duša naše ljubljene Ivane odšla k angelom. Bila je – in ostala – ena izmed njih. Čutimo jo živo, prisotno bolj kot kdajkoli prej. Njeno ljubezen, nežnost, mir. Še vedno je z nami, za vedno naseljena v naših srcih in v srcih vseh vas, ki ste jo imeli radi in jo imate še naprej,« piše v objavi.

»Ene izmed njenih zadnjih besed v tem svetu so bile: 'Nihče ne ve, koliko imam rada vse. Vse. Vse...' Nadaljujmo njeno poslanstvo tako, da bomo ljubili vse okoli sebe, naj sila njene neustavljive neskončne ljubezni preobrazi ta svet,« so zapisali.

Izjemno ganljivo in čustveno sporočilo ji je posvetil njen soprog Dušan.

»Draga moja Ivana, nagovarjam te v sedanjiku, ker te čutim živo, bolj prisotno in svetlejšo kot kdajkoli prej, v sebi in povsod okoli mene. In medtem ko plešeš z angeli, ti želim zašepetati nekaj pomembnega ... Obljubljam ti, da bom z vsakim vdihom, mislijo in dejanjem čuval najine zmajčke in jih vodil skozi življenje, da postanejo ljudje, kakršne sva si vedno želela«.

Potem ko so ji lani postavili diagnozo, je Ivana prejemala podporo z vsega sveta. Svetovno znani glasbeniki in DJ-i, med njimi Black Eyed Peas, Carl Cox, Nina Kraviz, Maceo Plex in John Newman, so ji pošiljali sporočila spodbude in upanja. Pred nekaj dnevi je Ivanina družina vse, ki so jo poznali, prosila, naj molijo zanjo.

Spomnimo, festival EXIT so ustanovili leta 2000. Prvo leto je potekal na novosadski plaži Štrand, že naslednje leto pa se je preselil na trdnjavo v Novem Sadu.