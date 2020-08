Mladoletnico silili v seks s princem

58- letna Maxwellova je obtožena, da je zvabljala mladoletna dekleta, Epstein pa jih je spolno zlorabljal.

Tako Jeffrey Epstein kot Ghislaine Maxwell naj bi zlorabljala mladoletnice in nekatere usposabljala za spolne sužnje. FOTO: GETTY IMAGES

Spolni prestopniknaj bi zbiral obremenilne dokaze proti princuin je mladoletna dekleta silil v seks z njim, piše v dokumentih newyorškega sodišča in še, da se je domnevno srečanje zgodilo na zasebnem otoku zdaj že pokojnega ameriškega finančnika na ameriških Deviških otokih. Epstein, piše v sodnih dokumentih, je dekletu, imenovanemu Jane Doe št. 3 (neznanka št. 3 je bila), zapovedal, naj »princu ustreže v vsem, kar si bo zaželel, in mu potem poroča o podrobnostih spolne zlorabe«. Epstein je dekleta priskrbel vplivnežem, da bi se z njimi povezal in imel od njih »poslovne, osebne, politične in finančne koristi ter pridobil podatke, s katerimi bi jih lahko izsiljeval«. Med vplivneži so bili »številni ugledni ameriški politiki, direktorji, tudi tuji predsedniki in premierji«.Dokumentacija je del civilne tožbe iz leta 2015, ki jo je proti Epsteinu in njegovi nekdanji partnericivložila zdaj 36-letna Giuffrejeva, ki par obtožuje spolne zlorabe. Trdi, da je bila prisiljena v seks s princem Andrewom, kar on kategorično zavrača. Odvetniki Maxwellove, obtožene, da je priskrbela mladoletnice bivšemu partnerju in jih usposabljala za spolne sužnje, so zahtevali, da dokumentacija ostane tajna, a je sodnik zahtevek zavrnil. Poleg orgij na Epsteinovem otoku je bila Giuffrejeva prisiljena v seks s princem še v New Yorku in londonskem stanovanju Maxwellove, piše. Ta naj bi z njo v stik prvič stopila, ko ji je bilo 15 let, Epstein pa da jo je imel za spolno sužnjo med letoma 1999 in 2002.Neki prinčev prijatelj je povedal: »Ameriško sodišče je že lani sporočilo, da je treba s temi domnevami ravnati skrajno previdno. Domneve pač niso enako kot dejstva, ki so nujna za delo sodišč. Bomo videli, ali bodo domneve, povezane z vojvodo, vzdržale, le kje je dokaz?«