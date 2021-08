Mlado dekle ljubi, bivšo ženo pa sovraži

Njegov največji hit American Pie praznuje 50 let.

Pol stoletja praznuje skladba American Pie, ki jeizstrelila med glasbene velikane. A ameriški kantavtor si letošnjega leta ne bo zapomnil le po okroglem jubileju svojega zimzelenega hita, 2021. je namreč tudi leto, ko se je na hollywoodskem bulvarju slavnih zalesketala njegova zvezda in ga vpisala med nesmrtne. Vsekakor čast, ki doleti zgolj največje med največjimi, in McLean jo je delil z žensko, s katero se vidi do svoje smrti. »je najbolj čudovita oseba, kar sem jih kdaj spoznal. Ko pojem, mislim nanjo. Počaščen sem, da je moje dekle in moja partnerica, skupaj bova ostala, dokler lahko,« je slavospev zapel lepi temnolaski, ki je s 27 leti kar 48 let mlajša od njega in se tedaj, ko je svetu dal ikonsko American Pie, še rodila ni.Pevec je prepričan, da na svetu ni pomembnejše stvari od ljubezni. Zanj je nujna kot dihanje. »Največ, kar lahko imaš, je ljubezen. Nekoga moraš imeti rad, moraš biti zaljubljen. Ko sem preživljal slabe trenutke, sem to našel v kitari, ta bo vedno moja ljubezen, zdaj pa imam še Paris,« je dejal in dodal, da moraš nekoga ljubiti, saj da je sovraštvo težko breme. A kot ljubi, tako prenaša tudi breme sovraštva, ki ga čuti do bivše žene, s katero jima je dokončno odklenkalo pred petimi leti. A ne prijateljsko ali civilno, ne, njun zakon se je končal z Donovo aretacijo zaradi družinskega nasilja. »Iskreno lahko rečem, da je moja bivša najslabša oseba, kar jih poznam. Nihče ji ne seže niti do gležnjev,« je o bivši dejal zvezdnik, ki je na sodišču priznal krivdo nasilja za domačimi vrati. »Tega ni storil, ker bi bil tudi v resnici kriv, a je le tako lahko družini priskrbel zaključek, ki so ga potrebovali,« je dejal njegov odvetnik. V luči priznanja krivde pa je Shnierjeva umaknila svoje obtožbe, vseeno pa na sodišču pridobila 10-letni nalog prepovedi približevanja.