Mladi Tony Soprano bo sin umrlega igralca

Odšel je prezgodaj. FOTO: Osebni Arhiv

Oče v sanjah

Bili so ena najbolj čislanih serij. FOTO: Hbo

13

let je bil star, ko mu je umrl oče.

Preden se je potegoval za vlogo Tonyja Soprana v mladih letih, ni Michael Gandolfini videl niti ene epizode serije Sopranovi.

je bil le osemletni fantič, ko se je sklenila ena najbolj čislanih gangsterskih serij Sopranovi, ki je med nesmrtne povzdignila njegovega očeta, ki je briljantno upodobil glavo mafijske družine Tonyja Soprana.Zvezdnikov sin je bil torej še premlad, da bi na malih zaslonih gledal očeta, kako se prelevi v neusmiljenega mafijskega šefa, ki ga ni bilo strah umazati si rok in iz koga iztisniti še poslednji dih življenja. In bil je star le 13 let, ko je med počitnikovanjem, med katerim sta krepila očetovsko-sinovske vezi, Jamesa izdalo srce, in je Michael, ko je komaj dobro prestopil prag najstništva, ostal brez očeta. Zdaj, 14 let po koncu serije in osem let po očetovi nenadni smrti, pa je Michael stopil v očetove čevlje, ki so mu kot uliti.V predzgodbi kultne serije, ki jeseni prihaja v formatu filma z naslovom The Many Saints of Newark, je namreč upodobil mlado različico lika svojega očeta. Vloga, ki mu je po mnenju mnogih pisana na kožo, z njo pa se je danes 22-letni mladenič na svojstven način tudi dokončno poslovil od pokojnega očeta. »Bilo ga je že nerealno gledati v napovedniku za film. Vem, da je od njega terjalo ogromno poguma, da se je sploh odločil za to vlogo. Zanj je bilo to izjemno čustveno. A vsa družina je nanj izjemno ponosna in vem, da bi bil neizmerno ponosen tudi James,« je, ko se je prvič zavrtel napovednik za prihajajoči film, dejala Jamesova vdova in Michaelova mačehaKo so Sopranovi po svetu netili evforijo, je bil Michael za serijo še premlad, pozneje pa bi jo bilo verjetno preboleče gledati. A je, ko se je na prigovarjanje menedžerja vendar odločil potegovati za vlogo mladega Tonyja, vseeno ugriznil v to kislo jabolko ter kot del predpriprav začel gledati epizodo za epizodo, sezono za sezono.»Bilo mi je zelo težko gledati očeta,« a je v šestih tednih vseeno pogledal vseh šest sezon in poslušal več ur očetovih monologov. Vedel je namreč, da mu, če bo obstajala drobtinica dvoma, da za vlogo morda ne bo popoln, te naloge ustvarjalec serijene bo prepustil.»Tak je bil neizgovorjen sporazum.« A je po treh mesecih priprav prišel na avdicijo in vse pustil odprtih ust. Vloga je bila njegova. Morda se je tako izjemno odrezal tudi, ker se je na svojstven način poklonil očetu in se od njega dokončno poslovil, saj se mu je ta prikazal celo v sanjah, ki so mu žive ostale v spominu. »Sanjal sem, da sem na avdiciji, ko sem navzdol pogledal svoje roke, ki pa nenadoma niso bile več moje, temveč očetove. Postal sem moj oče, ki je med (sanjsko) sceno sedel ob postelji televizijskega sina, ki mu reče, da si boljšega sina ne bi mogel želeti. A sem vedel, da je v resnici govoril meni.«Napovednik težko pričakovanega filma, ki ga je pandemija iz lanskega septembra zamaknila na 1. oktober letos, je bil že objavljen in je razkril zajeten kos igralske zasedbe. Ob Michaelu je vlogo njegove filmske mame prevzela, v njegovega ljubljenega strica Dickieja Moltisantija se je prelevil, ob teh pa igrajo šein. Pod režijo se je podpisal, kot producent pa je sodeloval ustvarjalec originalne serije David Chase, četudi je bil ta spočetka precej časa proti zamisli, da bi seriji sledil film. A ga je prepričala (tudi) umestitev filma v čas enega najburnejših obdobij v zgodovini Newarka, ko so tam leta 1967 izbruhnili krvavi rasni nemiri.»Zelo me je zanimalo življenje v Newarku v tistem času, hkrati pa sem začel razmišljati še o tedanjem organiziranem kriminalu. Mafija je bila spolirana, če govorimo v smislu njihovih tedanjih oblačil in dejanj. To niso bili tipi, ki bi okoli hodili v trenirkah.«