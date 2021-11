Pevec Jasmin (36) izgubil bitko z boleznijo

Bosanski pevec Jasmin Hasić iz Srebrenika je umrl v starosti 36 let, piše Dnevni avaz. Jasminu so odkrili tumor na ledvicah, v začetku meseca pa so ga operirali v Turčiji. Pred dnevi je zanj stekla akcija zbiranja krvi, a se je njegovo zdravje hudo poslabšalo in rešitve ni bilo več. Jasmina se mnogi spominjajo po sodelovanju na pevskem tekmovanju Zvezde Granda, na katerem je bil eden izmed finalistov.

»Zapustil nas je še en sovaščan. Jasmin Hasić se je preselil v boljši svet. Žal je huda bolezen dobila boj z življenjem,«je na facebooku zapisal neki Jasminov prijatelj.