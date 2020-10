Mladega ljubimca izbrisala iz življenja

osebni arhiv Lepa Kate je prepričana, da se tudi ženske njenih let v življenju lahko zabavajo. FOTO: osebni arhiv

Kaj si ne znaš poiskati moškega svojih let? Čemu ljubimkaš s fanti, ki bi bili po letih lahko tvoji otroci? Takšne in podobne kritike so letele na angleško krasotico, ki je letošnjo pomlad javno razgalila svojo ljubezen z mladim kanadskim glasbenikom, ki je s 23 leti zgolj eno leto starejši od zvezdničine hčerke. Zdaj pa ji vsi, ki so jo obsojajoče gledali, lahko vržejo pod nos, da so imeli prav, da ljubezen s 24-letno razliko v letih pač ne more obstati. Po devetih mesecih, od katerih sta jih kar šest menda preživela pod skupno streho, je njuni ljubezni namreč odklenkalo.Vse se je začelo na širnem spletu. Potem ko so radovedneži na januarski podelitvi grammyjev prvič uzrli Kate, ki je kljub 47 letom še vedno videti sveže in mladostno kot dvajsetletnica, in Goodyja, sta si zvezdnika začela precej kriptično dopisovati po družabnih omrežjih, njuno medsebojno pošiljanje emojijev srčkov, angelskih in nasmejanih obrazov pa je kar kričalo o tihi privlačnosti. Kar sta s sprehajanjem z roko v roki aprila letos tudi potrdila. Julija pa si še javno izpovedala ljubezen, seveda vnovič na družabnih omrežjih. »Ljubim te! Vse najboljše!« je Goody zaželel svoji zapeljivi ljubimki. In če se je zajeten del njune romance odvijal javno na spletu, je zatorej skoraj primerno, da sta tako naznanila tudi konec. Iz igralkinega spletnega življenja so čez noč namreč izginile vse sledi o Goodyjevem obstoju. Ne le da mu je nehala slediti na vseh družabnih omrežjih, tudi minula sporočila, ki sta si jih lepila, je izbrisala. Kot da Goody sploh ne bi obstajal. Kar je v sodobnem času družabnih omrežjih najbolj jasen znak, da je ljubezni odklenkalo.Katina ljubezen z vrstnikom njene hčere se je znašla na pokopališču njenih propadlih romanc. Tam se je zbralo že dokajšnje število mladcev. Preden je namreč spoznala mladega Kanadčana, se je zapletla v štirimesečno razmerje z 20 let mlajšim. Pred njim so jo greli objemi, od nje mlajšega 15 let. Prvi mladec po razpadu igralkinega zakona zleta 2017 pa je bil 23 let mlajši igralec. »Moški nenehno počno, kar želijo, naj gre za razmerja, športne avtomobile, motorje ali tetovaže. Njim se ne meče pod nos, čemu menjavo ljubimke in čemu se še niso ustalili. Zakaj se torej ženske, ko enkrat prestopijo tridesetico, tudi ne bi smele zabavati? Bi morale le posedati doma, čakati menopavzo in kvačkati?« se je zvezdnica odzvala na kritike, da se podi za mladimi fanti.Lepa igralka v svojem ljubezenskem življenju torej obrača nov list. Podobno sta zdaj storila tudi mišičasti, zvezdnik filma Vroči Mike, in provokativna britanska pevka, ki jima je že drugič odklenkalo. Kdaj točno se je med njima prvič zaiskrilo, sicer ni jasno, a šepet o porajajoči se romanci je tiho zakrožil na začetku jeseni 2018. Nato pa sta se z vsem srcem predala novi zvezi, saj je Jessie že precej hitro spoznala njegovo hčerkoiz igralčevega propadlega zakona z. A prav bliskovitost in resnost na začetku razmerja naj bi bili razlog, da je njuna ljubezen v iztekanju leta 2019 pregorela. »Preveč in prehitro sta se zagnala v vse,« je dejal vir. Kar pa sta očitno obžalovala, saj naj bi že januarja letos spet našla pot v objem drug drugega. »Vse najboljše nadvse posebnemu, edinstvenemu moškemu ob meni. Nadvse sem hvaležna, da si se rodil. In še bolj hvaležna, da sva se spoznala!« je žgolela Jessie še aprila. Zdaj, če prevrtimo pol leta naprej, pa je očitno spet samska. »Samsko življenje med pandemijo ...« je čivknila in s tem povedala vse. Da je med njo in Chaningom že drugič v dveh letih vsega konec.