Mlada političarka na intervjuju kar brez modrčka (FOTO)

34 let je stara Marinova.

Decembra lani je po odstopu takratnega premierja prevzela oblast v državi in se pri rosnih 34 letih zapisala v zgodovino kot najmlajša predsednica vlade na svetu. Levosredinsko naravnanaod tedaj po večini žanje uspehe in se odločno spopada tudi z novim koronavirusom, konservativcem pa nikakor ne uspe zamajati njenega stolčka. A kot kaže, si je to storila kar sama.Marinova namreč krasi naslovnico oktobrske številke revije Trendi, na kateri je pozirala nadvse modno napravljena, v črnem suknjiču, z izjemno globokim izrezom, ki pa je razodeval, da ugledna premierka ne nosi modrčka! V intervjuju je sicer obsežno razpravljala o političnem stanju v državi in epidemioloških ukrepih, ki so zarezali tudi v finsko družbo, pa tudi o svojem spopadanju z najvišjim položajem v državi in sodobni vlogi ženske, a bolj kakor s pomembnimi stališči je pozornost pritegnila z izzivalno podobo, ob katero so se nemudoma obregnili konservativni nasprotniki in kritiki. Ti ji niso prizanašali z očitki, da je takšna pojava povsem nespodobna in neprimerna za žensko na njenem položaju, mnogi pa so šli še korak dlje in premierko zasuli s seksističnimi žaljivkami ter jo celo primerjali s pokojnim finskim vojaškim poveljnikom, ki se je fotografiral povsem gol na konju.No, priljubljena Marinova tudi tokrat ni ostala brez zvestih podpornic, ki so se v znak odobravanja njene garderobe napravile v suknjič in odvrgle nedrček ter poudarile, da je premierka simbol moderne ženske, opozorile pa so tudi na dvoličnost, ki se očitno še vedno pojavlja tudi v napredni finski družbi: moški bi si lahko privoščil takšen nastop, ne da bi kdo podvomil o njegovih sposobnostih.