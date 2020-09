Mišičnjaka položila korona

Nosite maske. To je nujno in prava odločitev.

Poziva k previdnosti

Ne glede na to, ali se bojite novega koronavirusa ali ne, je odkritje, da imaš okužbo, za večino ljudi velik šok. Ta novica je pretresla celo mišičnjaka, znanega po vzdevku, kar pomeni skala. Prav nič kot skala pa se ni počutil, ko je za covidom-19 zbolela vsa njegova družina. Na testu so bile poleg 48-letnika na virus pozitivne tudi žena, štiriletna hčerkain dveletna. Rezultat je bil še bolj šokanten, ker so se, poudarja zvezdnik, strogo držali vseh predpisanih ukrepov. »Pozitivni testi so bili pravi udarec. Zdaj je konec in nismo več okuženi. Hvala bogu, smo zdravi,« je dejal. Na testiranje je šla družina Johnson pred dobrima dvema tednoma. Kot so pozneje ugotovili, so okužbo nanje prenesli dobri družinski prijatelji, ki niso vedeli, da imajo virus. »Povedati vam moram, da je bil to eden največjih izzivov in ena najtežjih reči, ki smo jih preživeli kot družina,« je priznal nekdanji rokoborec. »Nekaj mojih najboljših prijateljev je izgubilo starše zaradi virusa, ki je tako zelo neizprosen in neusmiljen. Zdaj smo dobro,« je dejal. Kljub bolezni ima Dwayne za seboj uspešen mesec. Povzpel se je namreč na prvo mesto Forbesove lestvice največjih zaslužkarjev med igralci. Z delom denarja od vrtoglave vsote 73 milijonov evrov, kolikor mu jih pripisuje Forbes, je pred kratkim kupil nacionalno ameriško nogometno ligo XFL, ki je bankrotirala zaradi koronavirusa. Delničarka bo tudi njegova bivša ženaPo okužbi je igralec na spletu objavil vrsto videov, v katerih je pozval oboževalce, naj bodo previdni in naj se poskušajo izogniti okužbi z novim koronavirusom. »Če vas obiščejo družinski člani ali prijatelji, jih poznate in jim zaupate. Lahko da so, enako kot vi, v karanteni. Pa vendar še vedno nikoli ne veste. Nikoli se ne ve,« je opozoril in dodal, da bi se morali obiskovalci pred obiski testirati. »Ne postanite neprevidni, krepite imunski sistem z antioksidanti, vitamini in takšnimi rečmi,« je položil gledalcem na srce. Povedal je tudi, da je virus zelo drugačen od drugih bolezni. »Moja prednostna naloga je vedno zaščititi družino. Hvaležni smo, da smo zdaj zdravi, čeprav ljudje vedno ne ozdravijo. Presenečen sem, da nekateri, celo politiki, idejo nošenja mask izkoriščajo za politične namene. To nima nobene zveze s politiko. Nosite maske. To je nujno in prava odločitev,« svetuje zvezdnik.