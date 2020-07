Misici pri 32 letih amputirali nogo, ona pravi, da vseeno leti

Nekdanja miss Universe Kolumbijeje ostala brez noge. To so ji morali odstraniti, ko se ji je razvil izrastek, ki je pritiskal na žile in ustavljal dotok krvi.Lani maja je odšla na operacijo tumorja v trebuhu. So pa zdravniki tedaj odkrili, da njene arterije v levi noge ne funkcionirajo, kot bi morale. Po posvetu z zdravniki se je odločila za odstranitev dela noge. »Lahko bi obdržala nefunkcionalno pravo nogo ali pa se odločila za umetni nadomestek in spet tekla, kolesarila, plavala.« Tako je tudi storila.Daniella je objavila fotografije iz bolnišnice, na njih je nasmejana in obkrožena s prijatelji. Ob tem je zapisala, da spet leti in da ima rada svoje telo tako kot pred operacijo.