Mišičasti Daniel ni osvojil harmonike

Daniel Radcliffe je bil vedno vitek, če ne že kar suhljat britanski mladenič. A v napovedniku za prihajajoči film Čudaško: Zgodba o Alu Yankovicu (Weird: The Al Yankovic Story) smo ga lahko videli z zanj nenavadno oblikovanim in mišičastim telesom, kar je med njegovimi oboževalkami povzročilo pravo razburjenje. No, zdaj je razkril pravi razlog za svoje mišičasto telo.

Eric Appel, Daniel Radcliffe, Weird Al Yankovic in Evan Rachel Wood na festivalski premieri filma FOTO: Roku

Kriva sta oče in mama

Kakor je povedal v pogovoru za televizijski program Entertainment Tonight v okviru mednarodnega filmskega festivala v Torontu (TIFF), do filma o Alu Yankovicu še nikoli ni bil tolikokrat zgoraj brez pred kamero. »V nekem članku o filmu sem prebral, da sem veliko treniral za to vlogo, kar pa ni res. Moja oče in mama se ukvarjata s crossfit treningi (visoko intenzivna vadba). Zdaj sta v šestdesetih in sta noro fit, zato sem preprosto moral iti v korak z njima. A ne treniramo skupaj. Crossfit je njuna stvar. Jaz verjetno nisem dovolj fit za crossfit.«

Radcliffe je v svoji zadnji vlogi zaigral slovitega ameriškega glasbenika (z jugoslovanskimi koreninami) Weirda Ala Yankovica, ki je zaslovel s parodičnimi priredbami znanih pop pesmi in tako rekoč utemeljil svoj glasbeni žanr. Al Yankovic je v svoji karieri posnel že več kot 150 zafrkantskih pesmi in izdal 14 albumov; po sicer že nekoliko zastarelih podatkih je doslej prodal 12 milijonov albumov. Za svoje priredbe je prejel pet grammyjev in še 11 nominacij ter štiri zlate in šest platinastih plošč. Zdaj je dobil biografski film, ki ga je režiral Eric Appel, sam pa je sodeloval pri pisanju scenarija in nastopil v vlogi šefa založbe. Film bo premiero doživel novembra na pretočnem kanalu Roku.

Priprave na vlogo

Weird Al je v svoji karieri prodal na milijone parodičnih albumov. FOTO: Ringo Chiu, Reuters

Daniel Radcliffe, ki se je v svoji karieri preizkusil že v zelo pestri izbiri vlog, zaslovel pa je s filmsko serijo o mladem čarodeju Harryju Potterju, je za vlogo poskusil igrati tudi harmoniko, po kateri slovi Yankovic. A nad njo ni bil najbolj navdušen. »Harmonika je prava mora,« je dejal. »Saj je čudovita, prekrasna in zabavna, a hkrati te zlomi. Zahteva ogromno vaje in talenta. Prav noro je, kako jo Al obvlada.«

Prvič je igral nekoga, čigar oboževalec je.

O samem filmu je dejal, da je bilo to prvič, da je igral nekoga, čigar oboževalec je. Kakor je zaupal ET-ju, je bil zelo vesel, da je Al Yankovic »neverjetno prijazna oseba«, sam pa da v filmu igra le »verzijo« Ala. »Ta film je bil od začetka do konca nekaj najbolj zabavnega doslej. Na snemanju ni bilo nikogar, ki ne bi maral Alove glasbe ali Ala samega, tako da je bilo vzdušje res odlično vsak dan,« je povedal Radcliffe. »V bistvu smo imeli neznansko čast, da smo lahko sodelovali pri nečem tako odbitem,« je dodal.