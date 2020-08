Mišičasti Arnie je prvič dedek

osebni arhiv Pred dvema mesecema sta praznovala prvo obletnico poroke. FOTO: osebni arhiv

Ima sina iz prvega zakona

»Lahko me kliče dedek, deda, lahko tudi opa, po nemško. Kakor bosta vnuk ali vnukinja želela,« je dejal ostareli igralec.

V svojih 73 letih življenja je bil že marsikdo in marsikaj. Ljudje so ga poznali kot avstrijskega hrusta, futurističnega Terminatorja, bil je kalifornijski guverner in razvpiti prešuštnik. A vloga, ki je še nikoli ni prevzel, pa si jo je že nekaj časa želel, je vloga dedka. Kar se je hollywoodskemu mišičnjakunaposled uresničilo, saj je le nekaj dni po njegovem rojstnem dnevu otročička povila njegova hčerka»Vsi so odlično!« je veselo novico razkril, brat novopečene mamice, a molčal, ali sta Katherine in njendobila deklico ali dečka. Čeprav morda Patrickovo darilo, ki ga je sestri nesel v porodnišnico, z rožnato pentljo razkriva to, česar ni želel povedati. Celotna Katherinina družina je nestrpno čakala dan, na katerega so se pripravljali minulih devet mesecev.»To bo resnično nadvse vznemirljivo. Komaj čakam, da rodi!« je že pred tedni vse nestrpnejši postajal Arnie, pošteno neučakan, da postane dedek in izve, ali se bo rodil fantek ali deklica. V skladu s tradicijo Schwarzeneggerjevih se je namreč tudi Katherine odločila, da ne želi vnaprej vedeti spola otroka, pač pa bo to presenečenje na najpomembnejši dan. Ki sta ga s Chrisom zdaj, menda minuli konec tedna, naposled dočakala.Ljubezenska zgodba mišičnjakove hčerke in postavnega Pratta je bila vihrava in hitra. Ter nepričakovana. Poleti leta 2017 je namreč kot bomba odjeknilo, da se Pratt in zabavna blondinkaločujeta, menda zaradi nepremostljivih razlik, čeprav sta vse do tega pretresljivega avgustovskega dne dajala vtis enega najbolj ljubečih in predanih hollywoodskih parov. Komaj slabih deset mesecev pozneje pa se je že začelo šepetati, da je igralec vnovič zaljubljen, tokrat v brhko Katherine. In očitno ju je močno zadelo, saj sta zaljubljena golobčka po zgolj sedmih mesecih romance – ko je bil Chris komaj tri mesece tudi uradno samski – že najavila zaroko ter si pol leta pozneje, lansko poletje, obljubila večnost. »Imata občutek, da sta blagoslovljena in rojena pod srečno zvezdo, da sta se našla. Zato komaj čakata, da še razširita svojo družinico,« je malce po poroki dejal vir. In čeprav je Katherine vneto vadila starševstvo in nadvse uživala v vlogi (dobre) mačehe moževemu sinkuiz prvega zakona, sta mladoporočenca skoraj jokala od sreče, ko sta deset mesecev po poroki lahko naznanila, da je njuna ljubezen obrodila sad. Zdaj pa sta to dragoceno darilo ljubezni naposled tudi spoznala.Novopečene starše zdaj vsekakor čaka nekaj neprespanih noči in privajanja na drugačno družinsko dinamiko. Nobenega dvoma pa ni, da jim bosta pri tem, kolikor bosta le lahko in smela, pomagala tudi radostna babicain dedek Arnie. »Otroke imam nadvse rad. Imel sem čudovito otroštvo, ogromno sem se zabaval. In tega želim tudi drugim otrokom,« je povedal Schwarzenegger, ki se je na vlogo dedka, z razvajanjem in dajanjem potuhe vred, učil pri otrocih svojega nečaka. Zdaj pa bo vso to ljubezen in pozornost, kot jo otrokom lahko dajejo le stari starši, lahko usmeril v prvorojenca ali prvorojenko svoje hčerke. Ki sta jo z Mario seveda že obiskala v porodnišnici.