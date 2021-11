Mingus Reedus udaril pijano napadalko

S slavnimi starši in odličnimi geni je Mingusu Reedusu svet ležal pred nogami. Že pri 18 letih je namreč šel po poti supermanekenske mame Helene Christensen in na modnih brveh predstavljal najnovejše kolekcije velikih oblikovalskih imen, kot sta Calvin Klein in Tommy Hilfiger. Lani se je na tednu mode pojavil celo ob boku Naomi Campbell.

Helena in Norman, ki sta že po enem letu ljubezni dobila Mingusa, sta se po petih letih razšla 2003. FOTO: Hva Hector Vallenilla

Največji met pa mu je uspel septembra letos, saj se je prebil na naslovnico modne biblije Vogue. A še preden bi temu največjemu manekenskemu uspehu lahko dobro nazdravil, je postavni mladenič le teden dni pozneje prišel v navzkriž z zakonom. Verbalnega napada in klofute, ki ji je pustila črnico na očesu, ga je namreč obtožila zaenkrat anonimna ženska, zaradi katere se je moral zagovarjati na sodišču.

»Obtožbe so povsem neosnovane in se bomo proti njim neomajno branili. Prava žrtev tu je Mingus,« je dejala manekenova zagovornica Isabelle Kirshner, ki pa bo morala te besede še dokazati.

Šlo je za instinkt

Bilo je 24. septembra, v newyorški četrti z italijanskim pridihom Little Italy je potekal festival hrane in jedače, ko je 24-letnica na pomoč poklicala policijo. Z besedami, da jo je napadel mlad moški in jo za piko na i še boksnil v obraz, zaradi česar je pristala v bolnišnici. Sicer brez resnih poškodb, a sled udarca se ji je izrisala kot črnica nekoliko pod levim očesom. Tako je vsaj zatrdila in ovadila svojega napadalca, za katerega se je izkazalo, da je edinec danske manekenke in igralca Normana Reedusa.

Norman je novo ljubezensko srečo našel z igralko Diane Kruger, s katero sta pred tremi leti dobila hčerko. FOTO: Brian To/wenn.com

Vsaka zgodba ima dve plati, in to se je izkazalo tudi v Mingusovem primeru. Ta je sicer priznal, da je dekle boksnil, a da se je zgolj branil pred vidno pijano skupino deklet, ki so ga obkolile: »Roko sem avtomatično iztegnil predse, da se zaščitim, šlo je za instinkt,« je dejal in možem postave razložil, da je njega in njegove prijatelje nekaj ulic praktično zasledovala skupina deklet.

»Temu sprva nismo posvečali pozornosti, a pet deklet nam je dve ulici sledilo, v nas so metale hrano in kričale. Prosili smo jih, naj nas pustijo pri miru, a niso odnehale. Še kar so nam sledile, grozile so celo, da bodo poškodovale moje dekle in njeno prijateljico. Bilo je jasno kot beli dan, da so pijane in da prav iščejo pretep.« In če ga že niso prostovoljno našle, so ga izzvale. »Na vogalu ulice so me bolj ali manj spravile v kot. Ena me je pucukala, druga vame vrgla kozarec z vodo.« V tistem je Mingus sebe in svojo skupino nagonsko branil in iztegnil roko predse. Zadel je. Pri tem je še dodal, da se je en, dve, tri vmešala policija, ki pa je opazila zgolj dekle z modrico, »niti slišati niso želeli, kako in čemu se je to zgodilo. Kontekst jih ni zanimal.«

Branil sem sebe in prijatelje. Šlo je za nagon.

A če predstavniki oblasti zanj in njegovo plat zgodbe takrat niso imeli posluha, mu bo zdaj prisluhnilo sodišče. Prvi dan sojenja je razpisan za 5. januar.