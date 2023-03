Milla Jovovich Ukrajini napisala ljubezensko pesem

Pred enim letom, ko se je Ukrajina znašla sredi vojne vihre, so zvezdniki z druge strani luže strnili vrste in svoja doneča imena uporabili za zbiranje sredstev za pomoč milijonom, ki so ostali brez domov in države. Leonardo DiCaprio je, denimo, za pomoč Ukrajini namenil 10 milijonov dolarjev. Gigi Hadid je honorar s tedanjega meseca mode namenila žrtvam vojne.

Millina pesem že krasi obleko. FOTO: Osebni arhiv

Hollywoodska zaljubljenca Ryan Reynolds in Blake Lively sta na račun organizacije OZN za begunce UNHCR položila okrogel milijon. Ashton Kutcher in Mila Kunis, ki je zaradi svojih ukrajinskih korenin bolečino vojne čutila še močneje, pa sta zagnala velikansko zbiralno akcijo, s katero jima je uspelo zbrati astronomskih 35 milijonov, od katerih sta sama prispevala tri. A minilo je že eno leto, vojna pa še kar divja in za seboj pušča sled uničenja in smrti. Ob tej črni obletnici se je zganila ukrajinska modna oblikovalka Lessja Verlingieri, ki sicer že od svojega desetega leta živi v Nemčiji, in izdelala obleko »ljubezenskih pisem Ukrajini«. Oblikovala je preprosto obleko iz bele prosojne tkanine, na katero tiska na roko napisana pisma z izrazi ljubezni do razsute države, ki ji jih pošiljajo ljudje. Med prvimi, ki so prijeli za pisalo, je bila hollywoodska lepotica Milla Jovovich, ki je svoje »ljubezensko pismo« Ukrajini napisala v obliki pesmi.

Rojena v Kijevu

Millo Jovovich je vojna še posebno zadela v srce, saj se je rodila v Ukrajini in otroštvo preživela v Rusiji. FOTO: Alberto Terenghi/IPA, INSTARimage

Zvezdnica filmov, kot sta Peti element in Nevidno zlo, si je življenje ustvarila v filmski meki, a korenine jo vežejo na Ukrajino. Še bolj zapleteno – tudi na Rusijo. Rodila se je v Kijevu, nato pa večji del otroštva preživela v Moskvi. »Moja domovina joče solze dima in pepela. Toliko src, toliko žensk, raztrganih na koščke. Toliko mož, otrok, mačk, razstreljenih stanovanj ... Trupla mož, ki so bili prisiljeni postati junaki. Povsod streljanje, vse in vsi prepojeno s krvjo. Ljubim te, Ukrajina. Ljubim te, medtem ko mi eksplodirajo ušesa,« je igralka poetično prelila na papir, njena pesem pa je že črno zasijala na belem blagu obleke. Besede upanja in miru za unikatno obleko so napisale in poslale tudi igralka Krysten Ritter, zvezdnica serij Jessica Jones, Kriva pota in Zmešana soseda iz stanovanja 23, ter pevki Ke$ha in Banks.

Ob prvi obletnici vojne so prek družabnih omrežij poslali tople misli in molitve ljudem, ki jih je konflikt razselil, tudi drugi zvezdniki, denimo Madonna, Kylie Jenner in Pink.

Končano obleko, ko bo popisana s toplimi sporočili Ukrajini, bodo prodali na dražbi – točen datum še ni določen –, ves izkupiček pa bo šel skladu Olene Zelenske, dobrodelni organizaciji, ki jo je ustanovila prva dama Ukrajine. A niti tedaj projekt, pri katerem je oblikovalka Lessja sklenila roke s kreativnim in umetniškim vodjem modne hiše Lever Couture, Jenny Williams in Ricci Williams, še ne bo končan. Obleka bo namreč na voljo tudi v obliki NFT, da bo njena vsebina lahko »rasla« ter se bo dodajalo vedno nova in nova pisma virtualni podobi obleke, pri čemer je na pomoč priskočil z emmyjem ovenčani digitalni umetnik Oliver Latta. »Obleka bo rasla s širjenjem ljubezni,« je dejala Jenny Williams in dodala, da so se za ročno napisana pisma – ne natipkana – odločili, ker so bolj osebna in ljudi prisilijo, da si vzamejo čas.

Obleko bodo krasila pisma, pesmi in sporočila, namenjena Ukrajini. FOTO: Osebni arhiv