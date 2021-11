Milijoni za molk o trpinčenju

Televizijski zdravnik Sanjski v podobi Patricka Demseyja na snemanjih še zdaleč ni bil sanjski, ampak aroganten, samovšečen, vzvišen in je sodelavce ustrahoval. To je nedavno postalo javno v knjigi, v kateri se je avtorica Lynette Rice poglobila v zakulisje snemanja priljubljene zdravniške serije Zdravniki v belem. Njene besede so očitno sprožile plaz, saj se je zdaj oglasil Isaiah Washington, ki je v prvih treh sezonah začaral gledalce kot dr. Preston Burke, a je bil zaradi obtožb homofobnega psovanja kolega odpuščen. »Bil sem grešni kozel. S tem ko so me odpustili, so prikrili toksično in grdo vedenje nekaterih mojih sodelavcev, začenši z najhujšim, Dempseyjem,« je dejal Washington in dodal, da je druga zvezda serije, igralka Ellen Pompeo, pod mizo dobila pet milijonov dolarjev (okoli 4,2 milijona evrov), da ne bi razkrila, kako grozen je Dempsey v resnici.

Od psovk do pesti

Isaiah Washington je s prstom pokazal na nekdanjega soigralca. FOTO: Phil Mccarten Reuters Pictures

Šarmantni Patrick je v resnici grozen. Tako pravi Isaiah in trdi, da se je njegov igralski kolega grdo in neprimerno obnašal od prvega dne, ko se je sporekel s producentom, z vsakim nadaljnjim dnem pa je vse bolj kazal svoje resnične barve. »Mene je imel spočetka kar rad in se je z menoj pogovarjal. V enem teh pogovorov mi je dejal, da so belopolti moški vladarji sveta.« Ta začetna zaupnost, čeprav neprimerna, pa je izginila kot kafra, ko je Demseyju prišlo na ušesa, da ni najbolje plačan pri seriji, čeprav je zvezda. Še nekoliko več je namreč dobil Washington. »Ko je to prišlo na dan, mi je zameril, zavladala je grozna napetost. To nekoliko razumem, a višina honorarja je bila povezana tudi z mojimi preteklimi vlogami in renomejem, ki sem si ga do tedaj že ustvaril,« je dejal in še, da so pri seriji sprva namesto Dempseyja želeli koga drugega, prva izbira naj bi bil

Denar je med zvezdnikoma serije zanetil prve iskre nesoglasij, ki so se nato le večale in rasle, vse do prelomnega dne leta 2007, ko naj bi bil Dempsey znova pozen. »Namesto da bi se opravičil, se je začel prerekati,« njun besedni spopad pa se je spremenil celo v obračun s pestmi. »Storil sem, kar bi storil vsak moški. Vrnil sem mu,« pri tem pa je Isaiah samega sebe bodril z besedami, s kakršnimi so se obmetavali na košarkarskem igrišču, ko je bil še fant. To naj bi Dempsey izkoristil in ga zatožil, da je te psovke v resnici uperil proti soigralcu T. R. Knightu – izgovor, ki so ga pri seriji potrebovali, da Washingtona vržejo na cesto in naredijo mir.