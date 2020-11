Milijoni so se zaradi njega polivali z mrzlo vodo, zdaj je umrl

Pred leti je bil po svetu zelo priljubljen izziv polivanja z mrzlo vodo (angl. ice bucket challenge), ki se mu niso mogli upreti niti številni zvezdniki. Čeprav so se milijoni ljudi pustili politi z mrzlo vodo, pa so redki vedeli, kdo in zakaj je sprožil izziv. To je bil, ki so mu pred sedmimi leti diagnosticirali ALS (miotrofična lateralna skleroza ali progresivna spinalna amiotrofija, znana tudi kot Lou Gehrigova bolezen).Quinn, katerega boj z boleznijo je bil navdih za izziv, je umrl v nedeljo, star je bil 37 let. S kampanjo, ki jo je pomagal ustanoviti, so zbrali več kot 220 milijonov dolarjev (približno 185 milijonov evrov) za raziskave o ALS, bolezni zgornjega in spodnjega motoričnega nevrona, ki se kaže z atrofijo mišic in s spastičnimi znaki, pogosto tudi z znaki odpovedi spodnjih možganskih živcev.V petek je Quinn prek twitterja sporočil, da so mu naredili traheostomo oziroma vstavili cevko v sapnik. »Z veliko žalostjo sporočamo, da je Patrick danes zjutraj preminil. Vedno se ga spominjali zaradi njegovega navdiha in poguma v neutrudnem boju proti ALS,« so zapisali njegovi podporniki na facebooku.Izziv polivanja z mrzlo vodo je postal hit na družbenih omrežjih poleti leta 2014, ko so se ljudje začeli polivati z vedri, polnimi mrzle vode, in spodbujali druge, naj naredijo enako, ter jih hkrati pozivali, naj donirajo za raziskave o bolezni. V izzivu je tistega leta sodeloval tudi. Bodočega predsednika ZDA sta zalili miss Universe in miss ZDA. Trump je tedaj k izzivu pozval tedanjega predsednika ZDAter svoja sinovain. Obama, ki ga je izzvalo več ljudi, izziva ni sprejel, je pa doniral za raziskave.