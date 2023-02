Milijonar David denarja ne bo zapustil svojim otrokom

David Fishwick je milijonar, ki se je odločil za zelo neobičajen način motivacije svojih otrok. Fishwick je 51-letni Britanec, ki ima zelo skromne začetke. Ni namreč zaključil niti šole, delal pa je kot gradbeni delavec. Zatem se je ukvarjal s prodajo minibusov, svoje bogastvo pa je zaslužil po letu 2008, ko se je začela svetovna gospodarska kriza. Takrat je namreč ustanovil svojo banko, ki pomaga lokalnim podjetjem pri napredovanju. Njegovo zgodbo so tudi posneli in film Bank of Dave si je zdaj že moč ogledati na Netflixu.

Svoje premoženje bo podaril

Njegovo bogastvo je ocenjeno na okoli 500 milijonov dolarjev, nič od tega pa ne namerava zapustiti svojim otrokom. Namesto tega se je odločil 99 odstotkov svojega denarja podariti, saj bi s tem rad motiviral svoje otroke k delu. Ne želi jih namreč obremenjevati z vsem tem denarjem, je povedal za britanske medije.