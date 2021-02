Milijonar in njegova partnerica (23) imata 11 otrok: Želiva si jih še več

(23) in njen mož, milijonar, živita v obmorskem mestu Batumi v Gruziji. V njunem razkošnem domu pa jima ni dolgčas, saj imata kar 11 otrok. Nekaj jih je rodila Christina, večino pa nadomestne matere. A čeprav imata dovolj otrok za nogometno moštva, si jih želita še več, veliko več. Na spletnih omrežjih sta se pošalila, da si jih želita najmanj 105 otrok.Christina, ki se je rodila v Moskvi, je bila samohranilka, ko se je odločila odpotovati na dopust v t. i. Las Vegas Črnega morja. Tam je spoznala Galipa. Bila je menda ljubezen na prvi pogled. »Z njo je tako prijetno živeti, vedno ima nasmeh na obrazu, hkrati pa je sramežljiva in skrivnostna. Ona je soproga, kakršno sem si vedno želel. Je nebrušen diamant z zlatim srcem,« je Galip potrdil za britanski Mirror, da je tudi njega amorjeva puščica zadela takoj, ko jo je zagledal.Po prvem zmenku so se stvari hitro začele odvijati. Christina se je skupaj s hčerjo(6) preselila v Batumi k precej starejšemu Galipu, ki ga po njegovih besedah ni motilo, da je dobil pastorko, čeprav je že imel svoje odrasle otroke. Zaljubljenca sta se strinjala, da želita veliko otrok, ker pa njene produktivne sposobnosti niso mogle zadovoljiti njunih ambicij na tem področju, sta se odločila za nadomestne matere (8000 evrov za nosečnost).Christina priznava, da je veliko težje vzgajati veliko družino, kot je sprva mislila, čeprav je načrt, da bi vsako leto družino povečali še z enim članom. Christina in Galip za nadomestne matere izbirata mlajše ženske, ki so že rodile in niso odvisnice od drog. Doslej sta imela težave le z eno, ki se po porodu ni želela ločiti od otroka. Ker je podpisala pogodbo, do njega pravno ni imela nobenih pravic in ga je morala predati kupcema.Christina trdi, da ljudje domnevajo, da ji pomaga vojska varušk, medtem ko sama živi razkošno življenje, a da to ni res in da ves dan preživi s svojimi otroki.