Milijarderjeva hči vzela milijonarja

Če v zadnjih letih sreče v ljubezni nima eden najbogatejših zemljanov Bill Gates, pa gre njegovi hčerki Jennifer, kot kaže, veliko bolje. Minuli konec tedna je 25-letnica, najstarejša od treh otrok bivših zakoncev Gates, namreč obljubila večno zvestobo premožnemu jahaču in vzreditelju konj egiptovskih korenin Nayelu Nassarju.

Za zabavo, ki so jo Nasserjevi sosedje opisali kot »največjo, kar jih je to mesto videlo«, so odšteli okrog dva milijona evrov.

Muslimanski obred je potekal na njegovem posestvu v kraju Westchester v ameriški zvezni državi New York, romantičnemu dogodku pa je prisostvovalo 300 svatov. Par se je uradno sicer na skrivaj poročil že večer prej. Prvič od ločitve, ki je bila dokončno potrjena avgusta lani, sta se tokrat na istem mestu znašla nevestina oče Bill in mama Melinda, da sta hčer skupaj pospremila do oltarja. Za en dan sta nekdanja zakonca, ki sta bila poročena 27 let, pozabila na nesoglasja ter s ponosom in nasmejana opazovala presrečno hčer in njenega postavnega izbranca.

Ker je Jennifer odrasla v družini, kjer denar nikoli ni bil problem, očitno pa bo zanjo dobro poskrbljeno tudi po poroki, seveda ni skoparila pri organizaciji najpomembnejšega dneva v življenju. Da bi zaljubljenca lahko uživala v zasebnosti, je lokalna policija že nekaj ur pred obredom zaprla ceste okrog posesti, vsakogar, ki je pripeljal do zapore, so preverili in naprej spuščali le povabljence.

Območje so prečesavali policisti s službenimi psi, izurjenimi za odkrivanje eksplozivov, šlo je za zgolj preventivni ukrep, kot so pozneje pojasnili. Romantično belo obleko s čipkastim životcem je posebej za Jennifer izdelala ena najbolj znanih modnih oblikovalk Vera Wang, po obredu pa je mladoporočenca in njune goste zabavala skupina Coldplay.

Za zabavo, ki so jo Nasserjevi sosedje opisali kot »največjo, kar jih je to mesto videlo«, so odšteli slaba dva milijona evrov, čast, da organizira dogodek, pa je pripadla Marcy Blum, ki ima s porokami slavnih in bogatih veliko izkušenj. Med drugim so jo že najeli igralec Kevin Bacon, košarkar LeBron James in glasbenik Billy Joel.