Mick Jagger je morda res velik osvajalec žensk, a Fidelu Castru ne seže do kolen

Za največje žigole moderne dobe vsekakor veljajo ustanovitelj Playboya Hugh Hefner ter kontroverzna igralca Charlie Sheen in Jack Nicholson.

Hefner je nekoč dejal, da se mu ne sanja, koliko žensk je spravil v posteljo, da pa jih je bilo zagotovo več kot tisoč. Nicholson je bil še bolj aktiven, spal naj bi z okrog 2000 damami, Sheen pa jih je v posteljo odpeljal več kot dvakrat toliko.

Že dolgo je znano tudi, da imajo veliko sreče pri predstavnicah nežnejšega spola glasbeniki, ne nazadnje se mnogi mladci želijo pridružiti bandu ali ustanoviti svojega ravno zaradi deklet. Dokaz za to sta legendi Mick Jagger in Gene Simmons. Prvi ima s petimi ženskami skupno osem otrok, spal pa je z okrog 4000 ženskami. Gene Simmons se lahko pohvali s še 800 ženskami več, saj je vedno, kot je nekoč dejal, živel po načelu »uživaj v trenutku«, ker so bile vsak trenutek okrog njega lepotice in oboževalke, pa je to tudi izkoristil.

Če so se vam zdele omenjene številke visoke, ne boste mogli verjeti, s koliko ženskami je spal nekdanji voditelj Kube Fidel Castro. Čeprav je bil dvakrat poročen, je našel čas, da je v svojo posteljo zvabil neverjetnih 35.000 žensk!

Pravzaprav mu jih menda niti ni bilo treba kaj dosti vabiti, imel je namreč ogromno oboževalk in simpatizerk, ki so si štele v čast, da jih je zapeljal njihov idol in revolucionar. »Fidel je spal z najmanj dvema ženskama na dan, z eno namesto zajtrka, z drugo namesto večerje,« je pred časom za časnik Guardian razkril eden od Castrovih nekdanjih sodelavcev.