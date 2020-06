Michelle Williams je ponovno mamica

T/X17ONLINE.COM Pred 14 leti se je zvezdnici rodila prvorojenka Matilda. FOTO: T/x17online.com

14

mesecev je preteklo od njene ločitve do vnovične poroke in otroka.

Za Michelle je to drugi otrok, a prvi s Thomasom, ta pa je prvič postal oče.

Med Michelle Williams in, ki sta sodelovala pri snemanju miniserije Fosse/Verdon, ta je igralki na začetku letošnjega leta prinesla zlati globus, se je vse odvijalo bliskovito hitro. Še pred dobrim letom je bila igralka namreč kratko poročena z glasbenikom, decembra pa se je že začelo šepetati, da srce brhke blondinke bije za Kaila.Še več, skoraj sočasno se je začelo šepetati tudi o nosečnosti in zaroki, čeprav tedaj svoje ljubezni sploh še nista javno razkrila. A v šušljanju po hollywoodskih kuloarjih je bilo očitno precej resnice, saj sta januarja svoja čustva uradno potrdila s sprehodom po rdeči preprogi, na kateri zvezdnica ni mogla več skriti zaobljenega trebuščka. »Zelo srečna sta in navdušena, da bosta dobila otroka. Ko se bo rodil, pa bi bila tudi rada že poročena,« je izdal vir. Očitno se jima je vse izteklo po načrtih, saj sta se marca v popolni skrivnostnosti menda poročila, zdaj pa je v njunem domu že zadonel jok novorojenčka. Kdaj natanko, sicer ni jasno, pa tudi spol in ime dojenčka za zdaj ostajata skrivnost. Jasno kot beli dan je le, da so svežepečeni starši presrečni in noro zaljubljeni. »Zaljubila sta se zelo hitro, a je njun odnos globok in pristen. Presrečna sta.«Štirikratna nominiranka za oskarja je na pot materinstva prvič stopila pred 14 leti, ko se ji je iz ljubezni z avstralskim zvezdnikomrodila hčerka. A čeprav njuna ljubezen ni obstala, sta ostala predana hčerki. Vse dokler ni leta 2008 Williamsova zaradi Heathove prezgodnje smrti pri le 28 letih zaradi prevelikega odmerka postala samohranilka. V naslednjih letih si je njeno ranjeno srce opomoglo in zaljubila se je v smešnega, povezovali so jo tudi z režiserjem, julija 2018 pa je kot strela z jasnega udarilo, da se je skrival zaobljubila Philu Elverumu.A njuna očitno precej eksplozivna ljubezen in zakon sta bila le kratkega roka, že aprila lani sta namreč podpisovala ločitvene papirje. Nato pa se je zgodil Kail. Zaljubila sta se hitro, te ljubezni nobeden ni pričakoval – ne Michelle, ravno dobro ločena, ne Thomas, ki je zaradi lepe zvezdnice menda končal 13-letno razmerje z igralko. Zdaj sta že poročena in z malo štručko veselja v naročju.