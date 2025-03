Michelle Obama zaupala skrivnost iz zakonske spalnice: »On tega ne razume.«

Michelle Obama v zadnjem času pogosto deli podrobnosti iz zakona z Barackom Obamo. Tako v podkastu IMO, ki ga vodita z bratom Craigom Robinson kot med gostovanji v drugih podkastih, piše The Times of India.

Pred kratkim je denimo priznala, da ni bila preveč navdušena, ko ji je mož povedal, da namerava kandidirati za najvišjo funkcijo v državi, sedaj pa je razkrila, da v njunem dolgoletnem zakonu še vedno obstajajo razhajanja, ki se nanašajo na spalnico.

Nekdanja prva dama Združenih držav Amerike je tako v podkastu Not Gonna Lie s Kylie Kelce razkrila svojo ljubezen do zgodnjega odhoda v posteljo, česar njen mož tudi po dolgih letih zakona ne razume:

»Čas za spanje je moj najljubši čas v dnevu. Mož me draži, ker zgodaj odhajam v posteljo. On preprosto ne razume,« je s smehom priznala Michelle in dodala, da ni nič boljšega kot po dolgem dnevu leči v mehko posteljo.

Med pogovorom je spregovorila tudi o Barackovi želji po večji družini. Zakonca imata dve hčerki, a on si je želel še tretjega otroka:

»Rekla sem, da mislim, da sva imela z dvema res srečo, on pa je odvrnil, da bi imel še tretjega. Odvrnila sem mu: "človek!"«

Dejala je, da je zadovoljna s svojima dvema hčerkama 26-letno Malio in 23-letno Sasho.

Ob tem je bivša prva dama delila tudi nekaj o času po porodu: »Mislim, da je poporodna otožnost ali poporodna depresija, ki sem jo čutila pri svojih otrocih, res izhajala iz dejstva, da ta bitja tako zelo ljubiš.

Takoj se počutiš povezano z njimi in pomisliš: "O moj bog, vse, kar imata, sem jaz."«