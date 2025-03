Michelle Obama v novem podkastu tudi o ločitvi

In sicer bosta skupaj z bratom Craigom Robinsonom vodila podkast.

Kot navaja ameriška tiskovna agencija Associated press, se bodo v podkastu z naslovom IMO with Michelle Obama & Craig Robinson dotikali vsakodnevnih vprašanj, ki zadevajo naše življenje, odnose in svet okoli nas.

Spotify o novi medijski vsebini navaja: »Michelle Obama in njen starejši brat Craig Robinson prinašata svoje edinstvene izkušnje in iskrene poglede na osebne dileme poslušalcev, od vsakdanjih do eksistenčnih.

Vsak teden se jima pridružijo posebni gostje, s katerimi obravnavajo vprašanja poslušalcev s praktičnimi nasveti, povezanimi z anekdotami in obilico smeha.«

»Od zmenkov in odnosov do starševstva in finančnega načrtovanja, IMO prikazuje ikonično nekdanjo prvo damo Združenih držav v njeni najbolj sproščeni in iskreni izdaji. Ta podkast vas bo nasmejal, spodbudil k razmišljanju in pripravil na soočanje z življenjskimi izzivi.«

Vest o podkastu je prišla v času, ko se je Michelle umaknila v ozadje in je njen mož Barack Obama več javnih dogodkov obiskal sam, kar je spodbudilo ugibanja o zakonskih težavah nekdanjega prvega para ZDA in morebitni ločitvi.

Pojavile so se celo govorice, da se je Barack zapletel z igralko Jennifer Aniston, kar je zvezdnica sicer zanikala.

Mnogi ugibajo, ali bo v podkastu beseda tekla tudi o tej temi.

Bo Michelle Obama govorila o ločitvi?

Po poročanju New York Timesa se Michelle v prvih dveh epizodah res dotika ločitve, in sicer ločitve njenega brata od njegove prve žene Janis Robinson, s katero sta se razšla leta 2000.

Brat in sestra v prvih dveh epizodah govorita tudi o Michellinem zakonu z Barackom, še piše NYT.

Čeprav se Obamova nista skupaj pojavljala v javnosti, sta si na družabnih omrežjih voščila za valentinovo in nekoliko utišala govorice o ločitvi.