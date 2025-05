Michelle Obama se pripravlja na novo poglavje v življenju

Michelle Obama, nekdanja prva dama Združenih držav Amerike, je v nedavnih intervjujih razkrila, da obiskuje terapijo, ki ji pomaga pri prehodu v novo življenjsko obdobje, ter odkrito spregovorila o tem, kako se pripravlja na življenje po 60. letu, ki je polno izzivov.

V podkastu, ki ga vodi Jay Shetty, je Michelle Obama izpostavila, da je ta prehod zanjo eden najtežjih, saj se je primorana soočiti s t. i. sindromom »praznega gnezda« – njeni hčerki, Malia in Sasha, sta namreč odrasli, zapustili sta dom in živita svoji življenji. Nekdanja prva dama je ob tem dejala, da so vse odločitve, ki jih sprejme, povsem njene, ni več izgovorov, kot so denimo potrebe njenih otrok, moža ali celo države.

Michelle je terapijo, ki jo obiskuje, opisala kot pripravo na to novo poglavje v življenju, med katero poskuša spremeniti stare navade in razrešiti občutke krivde, ki jih nosi s seboj. Priznala je, da se ji zdi izredno pomembno, da ima ob sebi ljudi, strokovnjake, ki predstavljajo drug vidik, in z njihovo pomočjo lahko svoje življenje vidi s »svežimi očmi«.

Michelle Obama je tudi poudarila, da je zagovornica mentalnega zdravja in da vsak potrebuje obliko pomoči, ki mu najbolj ustreza. S tem je želela spodbuditi ljudi, naj poiščejo terapevtsko pomoč, če jo potrebujejo, in naj se ne sramujejo tega koraka.

Michelle je naslovila tudi dolgotrajne govorice o morebitni ločitvi z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo ter pribila, da bi, če bi imela težave v zakonu, to tudi javno priznala. »Če bi imela težave s svojim možem, bi to vedeli vsi,« je dejala v smehu in obenem dejala, da je zakon težak, vendar svojega partnerja ne bi zamenjala.