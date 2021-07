Mia Khalifa se ločuje: Poskusila sva vse, a prišel je konec

Nekdanja porno zvezda, ki se v zadnjem času ponaša z nazivom influencerka, Mia Khalifa (28), se po dveh letih zakona ločuje od moža Roberta Sandberga (28). »Prepričana smo, da sva se v zadnjem letu potrudila, da bi najin zakon uspel, a po skoraj letu terapije in truda se ločujeva, saj oba vema, da bova drug v drugem imela prijatelja za vse življenje in da sva se resnično potrudila,« je zapisala v čustveni objavi na svojem Instagram profilu.V nadaljevanju je pojasnila, da njuna ločitev ni bila zaradi osamljenega incidenta, temveč zaradi pretiranih razlik: »Ločitev je povzročil vrhunec nerešljivih, temeljnih razlik, za katere si ne moreva očitati.« Mia in Robert sta bila poročena dve leti, zaročila sta se spomladi 2019 in se poročila junija istega leta.Mia je ob objavi novice o ločitvi zbrala skoraj 65.000 všečkov, a onemogočila komentarje. Ena najbolj popularnih pornografskih zvezd našega časa je bila pred Robertom poročena s srednješolsko ljubeznijo, zakon pa je trajal pet let.