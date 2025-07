Menda ni bilo politike, Thompson pravi: »Združili smo se v ljubezni, veri, spominu in miru«

Razburjenje okoli koncerta Marka Perkovića Thompsona na hipodromu v Zagrebu se nadaljuje. Thompson je pritegnil pozornost medijev po vsem svetu, zaradi je njegova ekipa javno objavila pojasnila.

Tako so na svoji Facebook strani objavili odgovor v angleščini in ga posredovali veleposlaništvom in medijem po vsej Evropi, da bi pojasnili ključne podrobnosti o obsegu in pomenu dogodka.

Združiti se v ljubezni, veri, spominu in miru

»Thompsonovo sporočilo je bilo glasno in jasno: združiti se v ljubezni, veri, spominu in miru. To je potrdilo ogromno število oboževalcev, ki so bili prisotni ob koncu večera – brez večjih incidentov, nasilja ali žrtev, le pol milijona ljudi, ki so ponosno praznovali svojo dediščino. Ponosni smo na to, kar smo skupaj dosegli, in se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali k temu, da je bil ta dogodek varen, močan in zgodovinsko pomemben. Verjamemo, da je ta koncert postal več kot le glasbeni dogodek – bil je opomnik na moč skupnosti. Zato se želimo izogniti kakršnim koli političnim interpretacijam. Izjemno smo ponosni na to, kar smo dosegli, in se zahvaljujemo vsem, ki so prispevali k temu, da je bil ta dogodek varen, močan in zgodovinsko pomemben. Zato verjamemo, da ta koncert ni bil le mejnik v živi glasbi, temveč tudi opomnik na moč skupnosti, ki izhaja iz skupne izkušnje. Kot tak želimo izključiti kakršne koli politične ali druge konotacije,«.