Mena Suvari bo pri 42 letih mamica

V svojih 41 letih je dodobra spoznala svoje telo in njegove potrebe. Imela je ustaljen prehrambni režim. Urejen cikel spanja. In čeprav jepred dvema letoma tudi uradno začela deliti svoje življenje z, ki mu je podarila srce, status poročene ženske vendar ni zasenčil njene neodvisnosti. Kar pa se je spremenilo tako rekoč čez noč.»Nenadoma sem morala spremeniti vse, kar je bila stalnica. Spalne navade, drugačen apetiti, morala sem se začeti brzdati in se ne več gnati in naprezati. In naučiti sem se morala prositi za pomoč, kar je za sicer neodvisno žensko precej težko,« je priznala igralka. Ki pa je vse te spremembe, četudi težke, sprejela z veseljem in odprtih rok. So namreč posledica tega, da ji je pod srcem naposled začelo rasti novo življenje, o čemer je drobna ameriška igralka sanjarila že leta.Težko pričakovano je prišlo nepričakovano. Čeprav sta si Mena in Michael želela lastne družine in sta z letošnjim letom tudi dejavno začela delati za naraščaj, rezultata ni in ni bilo. Zato je že skoraj vrgla puško v koruzo in se nehala truditi. »Ko sva se odločila za otroka, je bilo prvih nekaj mesecev kot vožnja na čustvenem vrtiljaku. S precej razočaranja. Vsako jutro sem si merila temperaturo in lulala na ovulacijske teste. A sem vsakič, ko sem s pričakovanjem in vznemirjenjem čakala na tisti čas v mesecu, dobila zaušnico. Spet nisem zanosila.« In ko je temu pridala še svojih 41 let, ko ženska pač ni več na vrhuncu plodnosti, je bil stres spočetja prevelik. Odvzel je vse vznemirjenje in radost, ostali so le še mučni občutki. »Imela sem dovolj. Utrujena sem bila že od vsega. Zato sem se odločila stvarem pustiti prosto pot. Če bo, bo, če ne, pač ne. Ne bom se več živcirala in trudila.«Če so bili prvi meseci letošnjega leta za Meno osredotočeni na širjenje družine, je zaradi grenkobe vsakokratnega mesečnega razočaranja energijo raje začela posvečati delu. In prav tam, ko jo je snemanje sredi julija popeljalo v zvezno državo Georgio, je začutila, da je z njo nekaj drugače. »Sprva sem drugačna občutja pripisala utrujenosti zaradi poleta. A ko sem začela doživljati še druge spremembe, sem konec meseca naredila nosečniški test. In, bum! Velikansko presenečenje, popoln čudež! Bila sem noseča! Očitno drži, da se to zgodi, ko nehaš pričakovati.«Z ljubljenim sta sprva uživala v čudoviti novici, ki jima bo spremenila življenje. A sta že hitro, ob prvem ultrazvočnem pregledu, doživela manjši hladen tuš. Michael svoje sveže noseče žene namreč ni smel spremljati k zdravniku. »Seveda sva spoštovala navodila. Imela sem masko, prišla sem sama. Vseeno pa sva imela občutek, da nekaj zamujava, ne nazadnje gre za edinstven dogodek. A sem lahko dobila vsaj videoposnetke. In tudi to so lepi spomini, za katere sva, ko potegnem črto, neizmerno hvaležna.«Skupne spomine na ta posebni čas pa ustvarjata tudi, ko se pripravljata na tisti prelomni dan, ki naj bi prišel enkrat spomladi, in ko se pogovarjata o porodu. Ta bo, tako je Mena vsaj za zdaj odločena, potekal na domu in naravno. »Moja babica je kot mati Zemlja. In ko sem razmišljala o porodu, sem spoznala, da si želim takšnih vibracij,« je dejala in dodala, da je zato porod na domu in le z babico tisti, ki si ga želi. Kar zadeva vse, kar prihaja pozneje, pa je odločena biti prisotna mati. »Vseeno pa ga ne želim dušiti. Mislim, da bo moj mož kul, sproščen oče, sama pa bom tista, ki jo bo za vse skrbelo.« In, ja, pravilno ste razbrali. Otročiček, ki zvezdnici raste pod srcem, je fantič, bodoči starši pa so se tudi že odločili, da ga bodo poimenovali po njegovem že pokojnem dedku.»Vse je padlo na svoje mesto in je natanko tako, kot je moralo biti. Še preden sem spoznala moža, sem si želela sinka. Vse je čudovito in nadvse izjemno. Čeprav, roko na srce, še zdaj, ko sem že v drugem trimesečju, nisem povsem dojela, da se mi dogaja nekaj tako lepega.«