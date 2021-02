Meloni se vrača v Zakon in red

Dobil je svojo serijo

Nominacija za emmyja

Od gradbinca do igralca

Zakon in red: Enota za posebne primere je ena najbolj priljubljenih serij pri ljubiteljih televizijskih kriminalk, na malih zaslonih pa se vrti že od leta 1999. Vse od prve pa do 12. sezone, ki se je zaključila leta 2011, je v glavni vlogi poleg detektivke in pozneje glavne inšpektorice Olivie Benson, ki jo igra, nastopal detektiv Elliot Stabler.Oče petih otrok irskega rodu z zglednim zakonskim življenjem, ki ga je igral, se je gledalcem tako prikupil, da niti po desetletju odsotnosti niso pozabili nanj. Še več, lanska vest, da se bo lik po skoraj desetletju vrnil v serijo, je med oboževalci ene od najdlje trajajočih televizijskih serij, ta letos začenja že 22. sezono, sprožila val navdušenja.Sledilo je nestrpno čakanje na marec 2020, ko naj bi se na malih zaslonih pojavil del, v katerem znova nastopa priljubljeni detektiv. A kot pri toliko drugih projektih so tudi pri tem nastale zamude zaradi epidemije. Zdaj pa so gledalci res že v nizkem startu: televizijska mreža NBC zagotavlja, da bomo omenjeni del Zakona in reda: Enote za posebne primere videli – ne, to ni šala – 1. aprila. To bo, mimogrede, le dan pred Melonijevim okroglim, 60. rojstnim dnem.Stablerjevo ponovno pojavljanje je pravzaprav uvod v najnovejšo izpeljanko originalne nadaljevanke. Prvotna serija Zakon in red, pod katero se podpisuje producent, je prav z velikim uspehom Enote za posebne primere prerasla v franšizo.Do zdaj smo na malih zaslonih poleg prvotnega Zakona in reda in izpeljanke Zakon in red: Enota za osebne primere lahko videli še različne verzije nanizanke, Zakon in red: Zločinski naklep, ki smo ga lahko gledali tudi pri nas, ter Law & Order: Trial by Jury, Zakon in red: Los Angeles in Law & Order True Crime. Vrnitev Stablerja v Enoto za posebne primere je pravzaprav uvod v najnovejšo variacijo, Zakon in red: Organizirani kriminal. Prvi del, v katerem se bodo policisti ukvarjali s primeri organiziranega kriminala, se bo prepletal z Enoto za posebne primere. Bensonova in Stabler bosta tako z ramo ob rami nastopala le kratek čas.V Organiziranem kriminalu se Stabler, ki je v Enoti za posebne primere zapustil policijo, vrača v New York po veliki osebni izgubi, razkrivajo producenti. Med spravljanjem zločincev za rešetke bo poskušal postaviti svoje življenje nazaj na noge, so še povedali o vrnitvi lika.Stabler je izginil iz Enote za posebne primere, ker producenti in Meloni niso našli skupnega jezika. Maja 2011 je danes 59-letni igralec izjavil, da se niso dogovorili in da v 13. sezoni ne bo nastopil. Marca 2020 je Meloni sporočil, da se Stabler vrača v franšizo, v verzijo na temo organiziranega kriminala ter da se bo pojavil tudi v 22. sezoni Enote za posebne primere. Meloni, ki ga sicer poznamo še iz mnogih drugih uspešnih serij, v času Enote za posebne primere je nastopal še v seriji Oz, pred tem pa smo ga ob bokugledali tudi v filmu Pobegla nevesta (1999), je bil za vlogo Stablerja leta 2006 celo nominiran za emmyja, kar je njegova edina nominacija za to nagrado v vsej njegovi karieri in tudi najbolj prestižna od vseh nominacij, ki jih je bil deležen.Čeprav je zelo priljubljen med gledalci in ga tudi producenti radi angažirajo tako za serije kot za filme, mu nobene od bolj zaželenih stanovskih nagrad do zdaj še ni uspelo osvojiti. Morda bo ponoven skok v Stablerjevo kožo to spremenil.Meloni, ki po očetu izvira s Sardinije, se je v igralske vode prebijal počasi, a vztrajno. Pred tem je bil delavec na gradbišču, pozneje si je služil kruh še kot natakar, varnostnik v nočnem klubu in osebni trener. Njegovi prvi nastopi pred kamero so bili v oglasih, nato so ga počasi začeli najemati tudi v manj odmevnih televizijskih serijah ter ga angažirali za manj pomembne filmske vloge.Njegov prvi vidnejši igralski projekt je bil triler Bound (1996), v katerem je zaigral v vlogi sina mafijskega šefa. Istega leta je v seriji Newyorška policija (NYPD Blue) v osmih epizodah nastopil v vlogi kriminalca Jimmyja Lieryja. V letih po tem, ko je zapustil Zakon in red, je med drugim nastopil v peti sezoni vampirske serije Prava kri, filmu o Supermanu Jekleni mož (2013) in tretji sezoni Dekline zgodbe.