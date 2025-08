Melanijina prijateljica razkrila, kaj si prva dama misli o Ivanki Trump

Odnosi med ženskami so zapleteni. En trenutek so lahko najboljše prijateljice, popolne hčerke, ljubeče mame ali mačehe, v naslednjem pa se vse obrne na glavo.

Da se nikoli nista prav posebej marali, sicer ne skrivata prva dama ZDA Melania Trump in Ivanka Trump, ki se je ameriškemu predsedniku rodila v zakonu z manekenko Ivano Trump. Nekdanja Melanijina asistentka in prijateljica Stephanie Winston Wolkoff je tako v pogovoru za podkast The New Abnormal potrdila sume mnogih, da se ženski ne razumeta.

Družina Trump umazanega perila sicer ne pere rada v javnosti, zato se tudi prva dama in predsednikova hči trudita delovati složno, ko se morata v javnosti pojaviti skupaj. A Wolkoffova je dejala, da Ivanka ni najbolj priljubljena pri nikomer, sama jo je označila za »princesko«, ki da je zaposleni ne marajo, najbolj naklonjena ji ni niti Melania.

Ta naj bi si o glamurozni svetlolaski mislila, da je sebična in prevarantska, Ivanki in njenemu možu Jaredu Kushnerju pa naj bi celo nadela vse prej kot laskavi vzdevek »kači«. »Jared in Ivanka bosta naredila vse, kar bo treba, da bi dobila, kar hočeta. Karkoli,« je dejala Wolkoffova v omenjenem podkastu.

Znano je, da je Ivanka Donaldova ljubljenka, v njegovem prvem mandatu ji je podelil celo izredno visoko funkcijo in ji kljub rosnim 36 letom ji je namreč zaupal mesto svetovalke predsednika ZDA.