Melanie nočejo za sosedo

Odkarni več predsednik ZDA, tudi Mar-a-Lago ni več to, kar je včasih bil. Dolgoletni člani klub menda zapuščajo, zaposleni pa dajejo odpovedi, poročajo ameriški mediji. Tisti, ki so še pred kratkim uživali v vseh ugodnostih, zdaj pravijo, da hrana ni več dobra in da je postal ta kraj žalosten, depresiven, da enostavno ni več to, kar je bil včasih.pravi, da je zanimivo, da Mar-a-Lago zapuščajo tudi takšni, ki jih politika ne zanima. Trumpovo posestvo je zamrlo tudi zato, ker so potovanja odpovedana, druženja in dogodki pa prepovedani. Letovišče, kamor se je po zaključku predsedniškega mandata preselil Donald Trump z družino, je povsem zamrlo, na obzorju naj bi bile tudi finančne težave.Trumpovi imajo težave tudi s prebivalci Palm Beacha, ki niso najbolj navdušeni nad idejo, da bi Trump živel tam. Mestnim oblastem naj bi celo že pisali in izrazili svoje nestrinjanje s Trumpovimi namerami. Zapisali so, da Trump krši dogovor, ki ga je sklenil z mestom v devetdesetih, ko je svojo zasebno rezidenco spremenil v klub zaprtega tipa. Njegovi najbližji sosedje pa so se znašli v še bolj neugodnem položaju, ko je postal predsednik in so ob njegovih obiskih na posestvu blokirali ulice in ceste za ostale prebivalce, zato ni nič čudnega, da se zmrdujejo nad tem, da bi letovišče postalo tudi njegovo uradno prebivališče.