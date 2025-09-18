  • Delo d.o.o.
SPEKTAKEL NA GRADU WINDSOR

Melania Trump z golimi rameni pred kraljico, a poglejte to popolno dekoracijo na mizi (FOTO)

Britanska kraljeva družina je Trumpova sprejela v vsem sijaju. Kraljica Camilla je zablestela v safirjih in diamantih.
FOTO: Aaron Chown, Reuters

N. Č.
 18. 9. 2025 | 08:43
 18. 9. 2025 | 08:58
Princ William in princesa Kate žarita na prvih fotografijah z državnega banketa kralja in kraljice za zakonca Trump – medtem ko se je 160 gostov zbralo v zgodovinski dvorani svetega Jurija v Windsorju.

Kraljica Camilla in kralj Charles sta pozirala za uradni portret skupaj s predsednikom Trumpom in Melanio, oba sta bila v formalnih oblačilih.

Kraljica Camilla (78) je za glamurozno državno večerjo iz kraljevske zbirke izbrala še en osupljiv kos nakita, v čast predsedniku Donaldu Trumpu in prvi dami Melanii Trump, ki sta obiskala Združeno kraljestvo.

FOTO: Aaron Chown, Reuters
FOTO: Aaron Chown, Reuters

Zakoncema Trump so se na pot v Veliko Britanijo pridružili še Trumpova hči Tiffany Trump in njen mož, poslovnež Michael Boulos. Tiffany je očeta spremljala tudi na njegovem prvem državnem obisku leta 2019.

Uradni portret in modni izbor

Kraljica Camilla in kralj Charles sta se za uradni portret postavila ob predsednika Trumpa in Melanio ter pokazala svoj popolnoma formalni videz. Camilla je izbrala tiaro iz safirjev in diamantov, ki je čudovito dopolnila njeno kraljevsko modro svileno obleko z vezeninami, ki jo je oblikovala Fiona Clare.

Za to priložnost je Kate Middleton izbrala visokomodno kreacijo britanske oblikovalke Phillipe Lepley.

Melania Trump je po dnevu, ko je skrivala obraz pod klobukom, zvečer stopila v središče pozornosti in zablestela v dolgi rumeni obleki oblikovalke Caroline Herrera. Obleka je imela odprta ramena, pas pa je bil poudarjen s širokim svilenim pasom v svetlo rožnati barvi, nosila je viseče uhane z zelenimi dragulji.

Mnogi svetovni mediji so pripomnili, da je tokrat Kate ob Melanii ostala v senci.

FOTO: Aaron Chown, Reuters
FOTO: Aaron Chown, Reuters

Sprejem Trumpovih in posebna razstava

Princ William in princesa Kate sta bila prva člana kraljeve družine, ki sta v sredo pozdravila predsednika in prvo damo, nato pa sta ju pospremila na uradni sprejem pri kralju Charlesu in kraljici Camilli. Zatem so se vsi skupaj odpravili na grad, kjer so uživali v kosilu in si ogledali posebno razstavo predmetov iz kraljeve zbirke.

Kdo vse je bil še med gosti?

V ameriški delegaciji poslovnežev sta bila tudi izvršni direktor Appla Tim Cook in Sam Altman iz podjetja OpenAI, ki je sedel ob Kemi Badenoch.

FOTO: Aaron Chown, Reuters
FOTO: Aaron Chown, Reuters

Popolna dekoracija

Poskrbeli so za nekaj izjemno domišljenih podrobnosti: na mizo so postavili staran portovec iz leta 1945 – najbližje letniku predsednikovega rojstva (1946) in konjak iz leta 1912, leta rojstva njegove matere Mary.

Glasbeni program je segal od tem iz filmov o Jamesu Bondu do uspešnic Eltona Johna, klasičnih del in škotskih plesov v čast predsednikovim družinskim koreninam.

FOTO: Aaron Chown, Reuters
FOTO: Aaron Chown, Reuters

Banket v Veliki dvorani je bil – po pisanju tujih medijev – naravnost spektakularen.

Osebje je zlaganje 42,32 metra dolge mize začelo že pred tednom dni. Za dekoracijo so izbrali 139 sveč, pripravili 1452 kosov jedilnega pribora, ki so ga ročno spolirali, in pripravili vse za okoli 160 gostov.

Le nekaj ur pred začetkom banketa so v dvorano prinesli cvetlične aranžmaje, nabrane na bližnjem posestvu.

Trumpova ekipa, kot pišejo ameriški mediji, očitno ni imela posebnih zahtev glede menija, kar je presenetilo del novinarjev Bele hiše.

FOTO: Aaron Chown, Reuters
FOTO: Aaron Chown, Reuters

Skupni nastop Camille in Melanie

Za danes je načrtovano druženje kraljice Camille in Melanie Trump, ki bosta skupaj obiskali Maryjino hišo za punčke in Kraljevo knjižnico na gradu Windsor.

Melania TrumpDonald TrumpKate MiddletonCamillabritanski dvorobiskkraljeva družina
