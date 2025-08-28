Melania Trump trepeta za Barrona: ne dovoli mu niti sekunde miru in svobode

Vir je za revijo People razkril, da Melania Trump kot mama strogo pazi na sina Barrona, ki je pravkar začel drugo leto študija na univerzi v New Yorku. Želi zagotoviti, da se njenemu 19-letnemu sinu nihče ne približa z napačnimi nameni ali ga nadleguje, medtem ko živi v New Yorku.

Osredotočena na sina

Politični vir za People pravi, da je Melania veliko svoje energije usmerila v Barronovo življenje, njegove prijateljske stike in dobro počutje med študijem na poslovni šoli Stern.

»Melania Barrona nenehno spremlja, ker jo skrbi, da bi ga kdo ustrahoval ali se spravil nanj. Vedno ve, kje je in kaj počne,« pravi vir.

Melania Trump kot »helikopter mama«. FOTO: Ricardo Arduengo, Reuters

Prvo leto v znamenju politike in sprememb

Prvo leto na univerzi mu je prineslo ne le običajne študentske izzive, ampak tudi očetovo zmago na volitvah novembra in inavguracijo januarja 2025. Decembra 2024 so viri za People povedali, da se je Melania odločila, da sina ne pusti v študentski dom, ampak ga nastanila v Trumpovi stolpnici v središču Manhattna.

»Naredila bo vse, da bo Barron uspešen pri študiju in da se bo dobro vključil v študentsko življenje,« pravi vir. »Za zdaj življenje v domu preprosto ni njegova pot.«

Takrat so še dodali, da se je Barron kljub očetovi politiki in demokratskemu vzdušju v New Yorku dobro vključil med vrstnike. »Je visok in postaven. Veliko ljudi ga ima za privlačnega – celo liberalci,« pravi vir.

Barron Trump in prva dama Melania Trump. FOTO: Shawn Thew Via Reuters

Melania ostaja v ozadju, a vedno dejavna

Čeprav Melania svoje materinstvo jemlje zelo resno, ima tudi sama številne projekte. Vir pravi, da ostaja »tiha in v ozadju, a vedno dejavna«, poletje pa je razdelila med New York, New Jersey in Washington. Trenutno se ukvarja s svojim dokumentarnim filmom, ki ga bo v sodelovanju z Amazon Prime Video predstavila konec leta 2025.

Avgusta je javnost presenetila tudi s pismom, ki ga je osebno napisala ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in ga pozvala, naj ustavi invazijo na Ukrajino zaradi nedolžnih otrok, ujetih v nasilju.

Vir pravi, da to dejanje »ni bilo nič nenavadnega zanjo«, saj gre za vprašanje, ki ga nosi v srcu: »Vedno se bo oglasila, ko bo čutila, da mora.«