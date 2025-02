Melania Trump se veseli. To je razlog

Melania Trump je napovedala, da bo Bela hiša konec tega meseca prvič v drugem mandatu predsednika njenega moža odprla svoja vrata za javnost, navaja New York Post.

Javni ogledi predsedniške rezidence, ki so bili ob menjavi predsednikov začasno prekinjeni, se bodo po navedbah urada prve dame Združenih držav Amerike ponovno začeli 25. februarja.

»S predsednikom z navdušenjem sporočava, da lahko Belo hišo znova odpremo za vse, ki jih zanima izjemna zgodba te ikonične in čudovite znamenitosti,« je Melania dejala v izjavi.

»Priložnost iz prve roke spoznati Belo hišo je edinstvena izkušnja, ki ponuja vpogled v ameriško predsedniško zgodovino, življenja prvih družin ter bogato dediščino naše države.

To je tradicija, ki jo s ponosom nadaljujemo za stotisoče vsakoletnih obiskovalcev,« je dodala.

Kaj vključuje ogled Bele hiše?

Med ogledom znamenite stavbe na naslovu 1600 Pennsylvania Avenue v Washingtonu se gostje sprehodijo po javnih prostorih vzhodnega krila rezidence, spoznajo Vermeilovo sobo, knjižnico, Kitajsko sobo, Modro sobo, Rdečo sobo, Zeleno sobo, državno jedilnico ter si ogledajo vrt Jacqueline Kennedy.

Obiskovalci lahko ogled rezervirajo prek svojih predstavnikov v kongresu do tri mesece vnaprej.

Ogledi so samostojni, vendar so vseskozi prisotni agenti tajne službe, ki odgovarjajo na vprašanja o zgodovini posameznih sob ter njihovi trenutni uporabi pod administracijo Donalda Trumpa.

Razpeta med tremi mesti

Melania Trump je sicer dejala, da bo za časa predsedovanja njenega moža čas razdelila med Washington, New York in južno Florido. Predvsem z namenom, da bo lahko več časa preživela s sinom Barronom, ki študira na univerzi v New Yorku.

»Bom v Beli hiši. In kadar bom morala biti v New Yorku, bom v New Yorku,« je 13. januarja pred predsedniško inavguracijo povedala v intervjuju za Fox News.

»Kadar bom morala biti v Palm Beachu, bom v Palm Beachu. Moja prioriteta je biti mama, prva dama in žena.«