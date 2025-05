Melania Trump prisiljena braniti sina Barrona: »Popolnoma neresnično.«

Melania Trump je odločno zanikala vztrajne govorice, da naj bi bilo postopanje njenega moža Donalda Trumpa proti ugledni univerzi Harvard posledica tega, da njun sin Barron ni bil sprejet nanjo.

Trumpova administracija je med drugim napovedala zamrznitev več kot 2,2 milijarde dolarjev vladnih raziskovalnih sredstev in 60 milijonov dolarjev vladnih pogodb z univerzo.

Harvard bi lahko ob tem izgubil pravico do oprostitve plačevanja davkov in je ostal brez pravice do vpisa tujih študentov.

Razlog?

Ta slovita univerza je zavrnila zahteve Trumpove administracije po spremembi politike proti aktivizmu na kampusih, reformo upravljanja, spremembo politike najemanja profesorjev in vpisovanja študentov na podlagi tako imenovanih zaslug.

Harvard se je na zahtevano odzval, češ da gre za nezakonito vmešavanje v akademsko svobodo. Univerza je poudarila, da ne bo popustila pod pritiski in da bo zaščitila svojo neodvisnost in ustavne pravice.

Govoric ni manjkalo

Govorice, da naj bi predsednik univerzo napadal, ker naj bi Harvard pri vpisu zavrnil Barrona, so dosegle vrhunec, ko je demokratski senator Sheldon Whitehouse iz Rhode Islanda na omrežju X zapisal:

»Ne morem si pomagati, da se ne bi vprašal, koliko Trumpov so zavrnili na Harvardu.«

Melania je te govorice končno utišala z uradno izjavo, ki jo je podal njen direktor za komuniciranje Nicholas Clemens, in sicer:

»Barron se ni prijavil na Harvard in vsaka trditev, da se je on ali kdo v njegovem imenu prijavil, je popolnoma neresnična.«

Barron študira v New Yorku

Barron, edini otrok Melanie in Donalda Trumpa, je bil sicer sprejet na številne fakultete, a se je odločil za poslovno šolo Stern na Univerzi New York.

Njegova odločitev je marsikoga presenetila, saj so drugi člani družine Trump študirali na Univerzi v Pensilvaniji ali na Georgetownu.

Donald Trump je za Daily Mail dejal, da je bil njegov sin sprejet na veliko fakultet, in dodal:

»Zelo je pameten. Odločil se je za Stern, kar je odlična poslovna šola. Kakovostno okolje. Šola mu je bila všeč.«

Posebna izkušnja

Melania je v oddaji Fox & Friends spregovorila tudi o tem, kako drugačna je Barronova študentska izkušnja:

»Mislim, da ni mogoče, da bi bil običajen študent. Njegova izkušnja je popolnoma drugačna od večine otrok,« je povedala.

»Zelo je močan in se zaveda, da je v drugačnem položaju.«

Pomagal je očetu

Razkrila je še, da je Barron igral pomembno vlogo pri volitvah leta 2024, saj je zelo dobro razumel, kako nagovoriti generacijo Z.

»Zelo sem ponosna nanj. Ima veliko znanja, tudi o politiki, in je očetu dajal nasvete. S tem je prepričal veliko mladih ljudi,« je dejala in dodala:

»Pozna svojo generacijo. Mladi danes ne gledajo več televizije. So na telefonih, tablicah, poslušajo podkaste.

Bil je zelo odločen, očetu je svetoval, ker je vedel, s kom se mora njegov oče povezati in kako komunicirati z mladimi,« povzema Hello magazine.