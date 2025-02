Melania Trump končno unovčila svoje ime: po letih v moževi senci vstopa v svet velikih zaslužkov

Po vseh letih, ko se je kot prva dama Združenih držav večinoma držala v ozadju, se Melania Trump zdaj aktivno vključuje v poslovni svet.

Čeprav se je v preteklosti poskusila uveljaviti v modni industriji in produktnih linijah, ji nikoli ni uspelo doseči večjih finančnih uspehov. To se je zdaj spremenilo – avtobiografija, filmska pogodba in kriptovalute so ji prinesle do zdaj največji finančni preboj.

Od zadržane prve dame do poslovnega uspeha

V prvem mandatu Donalda Trumpa je Melania veljala za najbolj zadržano prvo damo v sodobni ameriški zgodovini. Medtem ko je njen mož gradil imperij, je ostajala večinoma v ozadju, osredotočena na družino. V nasprotju z Ivano Trump, ki je aktivno sodelovala pri vodenju Trumpovega imperija, in Marlo Maples, ki je gostila izbor za Miss Universe, se Melania nikoli ni neposredno vključila v Trumpovo organizacijo.

Čeprav je imela svoje poslovne projekte, kot so linija nakita in kozmetike, so ti hitro ugasnili. Do leta 2014 je njen zaslužek iz nakita padel pod 15.000 dolarjev letno, kozmetični posel pa se je končal s pravnimi težavami.

Veliki preboj z biografijo in filmsko pogodbo

Melania je oktobra lani izdala svojo avtobiografijo »Melania«, ki je hitro postala uspešnica in se obdržala na lestvici najbolje prodajanih knjig New York Timesa. Ena najbolj zanimivih podrobnosti v knjigi je, da je njen oče sistematično snemal njeno otroštvo, kar je ustvarilo obsežen arhiv videoposnetkov.

To ni ostalo neopaženo – Amazon je le dva meseca po izidu knjige oznanil, da je sklenil pogodbo za film in dokumentarno serijo o Melanijinem življenju, pri čemer naj bi zanjo prejela 40 milijonov dolarjev.

Uradni portret prve dame ZDA, Melanie Trump. Posnela ga je belgijska fotografinja, ki s Trumpovo družino sodeluje že od leta 2006. FOTO: Regine Mahaux /Bela hiša

Nova finančna senzacija?

A njen največji poslovni podvig je prišel s kriptovalutami. Donald Trump je v času svoje inavguracije izdal svoj digitalni meme kovanec, Melania pa je hitro sledila z lastno različico. Trgovci so ponoreli, vrednost kovancev je poskočila, vendar še ni jasno, koliko je dejansko zaslužila.

Če je obdržala večji delež začetnih prodaj, bi lahko zaslužila celo do 400 milijonov dolarjev, kar bi jo postavilo med najbolj finančno uspešne politične osebnosti v ameriški zgodovini, takoj za Donaldom Trumpom.

Bo končno stopila iz njegove sence? FOTO: Leah Millis/Reuters

Poleg tega je Melania objavila svoj novi uradni portret iz Bele hiše, ki ne deluje kot tipična fotografija prve dame, ampak bolj kot poslovni portret. Zanimivo je, da je zelo podoben Trumpovemu portretu za Forbes iz leta 2015, kar namiguje na to, da je Melania morda ponotranjila Trumpovo poslovno žilico.

Preudarna poteza ali izkoriščanje volivcev?

Medtem ko Melania kuje največje dobičke v svojem življenju, so številni kupci njene kriptovalute že izgubili večino naložb, saj je vrednost kovanca v enem tednu padla za več kot 75 %. Kljub temu bo z njim še naprej služila, njeni zaslužki naj bi se v naslednjih mesecih še povečevali.

Po letih življenja v senci svojega moža se zdi, da je Melania Trump zdaj postala samostojna finančna sila. Ali gre za strateško poslovno potezo ali zgolj za novo obliko služenja iz žepov Trumpovih volivcev?