Melania Trump je nad njo navdušena, Donald pa: »Pojma nimam, od kod je prišla.«

Le nekaj dni potem, ko se je Donald Trump v šali predlagal za naslednjega papeža, se je na družbenih profilih Bele hiše pojavila njegova fotografija v papeški opravi.

A kot zatrjuje ameriški predsednik, mu je fotografija sicer všeč, nima pa z njo ničesar opraviti:

»Pojma nimam, od kod je prišla. Morda je delo umetne inteligence,« je na vprašanje o njej odgovoril v začetku tedna in dodal: »Vem samo, da sem jo videl šele sinoči.«

Je pa zaupal še, da je zelo všeč njegovi ženi Melanii:

»Katoličani so bili navdušeni,« je povedal in nadaljeval: »Še pomembnejše pa je, da je moja žena rekla, da je luštna. Dejala le: 'Kaj ni lepo? Vendar potem ne bi mogla biti poročena.'«

Melania Trump je sicer šele druga katoliška prva dama v zgodovini Združenih držav Amerike, prva je bila Jackie Kennedy.

Z možem sta bila 26. aprila na pogrebu papeža Frančiška v Rimu, ki je sovpadal z njenim 55. rojstnim dnem. Po poročanju več virov je prva dama zasebno zelo verna in je bila počaščena, da se je, ne glede na čas dogodka, lahko udeležila zadnjega slovesa od papeža.

»Melania je odprta oseba, ki spoštuje vse ljudi in njihova mnenja,« je za People povedal vir blizu prve ameriške družine. »Pogreb je bil zanjo pomemben dogodek in življenjska izkušnja, ki so jo doživeli le redki.«

Fotografija predsednika kot papeža je bila objavljena nekaj dni po tem, ko se je Trump v šali predlagal za naslednika poglavarja Katoliške cerkve. Ko so ga novinarji 29. aprila vprašali o tem, je za trenutek pomislil, nato pa odgovoril:

»Rad bi bil papež. To bi bila moja prva zbira.«

Konklave za izvolitev naslednika papeža Frančiška se bo začel danes v Sikstinski kapeli, ki je zato zaprta za obiskovalce.