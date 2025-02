Melania Trump 2.0 v zakulisju: ekskluziven pogled njenih tesnih sodelavcev

Potem, ko so njen uradni portret kritizirali v reviji Vogue, se je novi prvi dami Združenih držav Amerike posvetil še britanski Hello, objavil njene ekskluzivne fotografije, ekipa časopisa pa se je o Melanii Trump pogovarjala z njenimi tesnimi sodelavci.

V ostro krojenih oblekah in v visokih petah urejena Melania deluje kot pripravljena na akcijo, ki jo čaka ob vrnitvi v Belo hišo.

Potem, ko je bila nekaj časa umaknjena z oči javnosti in se je posvečala predvsem vlogi mame, ima z odhodom sina Barrona na univerzo več časa za svoje projekte in je, kot piše Hello pripravljena sprejeti odgovornost, ki prihaja z vlogo ene najbolj prepoznavnih žensk na svetu.

Po besedah treh njenih najbolj zaupanja vrednih svetovalcev: stilista, oblikovalca in kreativnega direktorja Hervéja Pierrea, uradne fotografinje Regine Mahaux, ki je posnela vse fotografije, objavljene v britanski publikaciji in notranje oblikovalke Tham Kannalikham, sta njena umirjenost in samozavest v zadnjih mesecih neizmerno zrasli.

Ekipa jo opisuje kot skrbno, samozavestno in vedno pripravljeno na sodelovanje:

»Vedno je bila praktična, vendar je dandanes med podajanjem izjav veliko bolj sproščena,« pove Regine in doda: »Je drugačna oseba, kot pred osmimi leti. Še vedno ostaja zvesta sama sebi, a tokrat je njena energija drugačna.«

Ekipa Melanio opisuje kot toplo, odločno žensko, ki je zadovoljna s svojo vlogo v zakonu in družini, na prvo mesto postavlja sina in moža ter spretno krmari med vsemi obveznostmi in vlogo prve dame.

»Vedno je on na pravem mestu,« dodaja Regine. »Vedno je za svojim možem. On je v središču dogajanja; ona ne potrebuje žarometov. Je odlična številka dva. Premore močne družinske vrednote, je dobra žena in skrbi, da so vsi srečni.«

Medtem ko 54-letna Melania, krmari med različnimi vlogami, odgovornostmi in stvarmi, ki so ji blizu, denimo vodenju kampanije proti spletnemu nadlegovanju Be Best in pomoči otrokom v rejništvu, se tudi ponovno privaja na svojo novo pozicijo.

Kljub njenemu položaju je vedno prijazna do osebja, prijateljev in ljubljenih. Prav tako Hervé pravi, da je ni strah, da bi si umazala roke:

»Ko sem začel delati za gospo Trump, sem pripravljal oblačila za prireditev in jo videl, kako pospravlja čevlje v kovček,« pravi. »Takoj sem ji povedal, da tega ne sme početi, saj je to moje delo, je odgovorila: »Vedno pakiram sama, da sem prepričana, kaj imam v prtljagi.«

Vedno je, čeprav ni v javnosti, brezhibno urejena, pravi njen stilist Hervé Pierre. »Tudi kavo si bo sama skuhala. Če si jo predstavljate kot žensko, obkroženo s služabniki, ste v zmoti.«

Prva dama, ki je oktobra lani izdala uspešnico spominov Melania, je delovna ženska. Zbudi se ob 6h zjutraj, delati začne ob 6.30, pogosto do polnoči ali ene ure zjutraj.

Tham pravi: »Gospa Trump je vedno ponosno zagovarjala svoja prepričanja in izžarevala neomajno samozavest, ko je govorila o temah, ki jih dobro pozna ali jih je temeljito preučila.

Kot radovedna in premišljena oseba rada posluša druge in se uči, kadar nečesa ne pozna. Razume moč poslušanja, to je pogosto spregledana kvaliteta dobrega voditelja.

Večkrat je bila umaknjena v ozadje in so jo zato nekateri podcenjevali, a je bila vedno prisotna:

»Nekateri so podcenjevali njeno samozavest, vendar je ta vedno obstajala, podkrepljena z občutkom do sebe, do soljudi in do stvari, za katere se zavzema.«

Medtem je njen zakon z Donaldom, par je pred kratkim praznoval svojo 20. obletnico poroke, močnejši kot kdajkoli prej.

»V njej je nekaj, je močna, vendar hkrati nežna ženska in se lepo dopolnjuje z možem. Včasih se sprašujem, kje je imela moč in pogum, da je vztrajala in preživela vse,« pravi Regine.

Melania in njen sin tvorita »dobro ekipo«, dodaja fotografinja. »Barron je srečen in ponosen, ona je zelo ponosna nanj. Imata res močno vez in veseli me, ko vidim, kakšen človek je mladenič postal.«

Melania pri selitvi v Belo hišo ponovno sodeluje z notranjo oblikovalko Tham in bo v predsedniški rezidenci nedvomno splet pustila svoj pečat.

Ena izmed prednosti njene vloge je preurejanje delov zgodovinske stavbe v Washingtonu, med Donaldovim prejšnjim mandatom je bila še posebej ponosna na prenovo vrtov in teniškega paviljona.

V prihodnjih štirih letih bo še naprej sodelovala s Hervéjem, vendar kljub njunemu tesnemu odnosu, ohranjata poslovno distanco: »Zelo sva si blizu, vendar ji še vedno rečem gospa Trump. Družbena pravila so pomembna, na takšen način se ohranja spoštovanje. Vedno sem presenečen kadar slišim, da jo kdo pokliče kar Melania. «

Oblikovalec Hervé Pierre pravi, da ima gospa Trump globok občutek pripadnosti in odgovornosti do te države.

Predvsem želi po najboljših močeh služiti ameriškemu narodu.

»Ne jaz ne gospa Trump nisva rojeni v Ameriki, vendar imava globok občutek pripadnosti in odgovornosti do te države,« se strinja tudi Thamova:

»Spoštujeva Belo hišo in razumeva svojo vlogo kot skrbnika tega zgodovinskega doma. Z vsako spremembo bova ohranjali najvišje standarde in slavili ameriško rokodelstvo ter umetnost.«