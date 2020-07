Melania tarča posmeha, kriva je obleka (FOTO)

Zaposlena v bolnišnici pozitivna na koronavirus

Zaposlena v Splošni bolnišnici (SB) Trbovlje je bila pozitivna na testu za koronavirus. V bolnišnici so sprejeli odločitev, da bodo njihova vrata za obiske zaprta: »Žal tudi spremstvo očeta pri porodu do nadaljnjega ni več mogoče.« Iz bolnišnice so pojasnili, da so za okužbo izvedeli zjutraj in dodali, da je njihova kolegica takoj, ko je pri sebi opazila znake bolezni, ostala doma.