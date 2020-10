Melania spregovorila o koroni: Vse me je bolelo, bila sem izjemno utrujena

Prva dama ZDA Melania Trump je sinoči na spletni strani Bele hiše zapisala, da se je s koronavirusom poleg nje in predsednika ZDA Donalda Trumpa ter skoraj osem milijonov Američanov s koronavirusom okužil tudi njen 14-letni sin Barron. Simptomov naj ne bi imel, sedaj pa naj bi bil že negativen.



Ni jasno kdaj je bil Barronov test pozitiven razen tega, da kakšen dan potem, ko so okužbo s koronavirusom pred dvema tednoma potrdili pri predsedniku in prvi dami. Sredin zapis na spletni strani bele hiše je prva novica iz prve roke o njenem stanju in o sinovi okužbi.



Melania Trump je zapisala, da je bil njen zadnji test za koronavirus negativen. Takrat, ko so okužbo potrdili pri njej in možu, je bil Barronov test negativen, kasnejši pa pozitiven, sedaj pa naj bi bilo spet vse v redu. Trump je v sredo dejal, da je s sinom vse v redu. Korono je prebolela doma Simptomi prve dame naj bi bili minimalni, vendar pravi, da so jo zadeli vsi naenkrat in se ji je zdelo kot vrtiljak simptomov v naslednjih dneh. Pravi, da jo je bolelo vse telo, da je kašljala in imela glavobol ter bila izjemno utrujena.



Njena tiskovna predstavnica Stephanie Grisham je povedala, da Melania Trump ni šla v bolnišnico, ampak je covid-19 prebolela doma v Beli hiši. Prva dama piše, da se ni odločila za enako terapijo koktajla zdravil kot predsednik ampak je ubrala bolj naravno pot, pri čemer se je zanašala na vitamine in zdravo prehrano.