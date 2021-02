Melania se pripravlja na službo

Zakonca Trump sta zdaj doma na Floridi. FOTOGRAFIJI: Carlos Barria/Reuters

Nekdanja prva dama ZDA se že privaja na življenje po štirih letih v Beli hiši, po zgledu svojega moža pa tudiše ni rekla zadnje. Kot poročajo viri iz Palm Beacha na Floridi, kjer si je nekdanji prvi par ustvaril nov dom, bo Trumpova nadaljevala svojo iniciativo Be Best za pomoč otrokom, pisarno pa si bo uredila kar v priljubljenem letovišču.Njena prioriteta bodo še naprej zdravje in dobro počutje otrok ter preprečevanje spletnega nasilja in ozaveščanje o nevarnosti opioidov, pri nadaljnjih projektih pa naj bi sodelovale tudi tri nekdanje uslužbenke:, ki je bila v Beli hiši štiri leta direktorica oddelka prve dame za operacije in potovanja, zdaj pa je vodja njenega kabineta, nekdanja asistentka, katere naloga naj bi bila predvsem skrbeti za darila, ki jih je Trumpova kot ameriška prva dama podarila šolam, bolnišnicam ter otrokom na dogodkih ali potovanjih. Del Melanijine nove ekipe naj bi bila tudi njena nekdanja svetovalka, ki je v Beli hiši sicer delala prostovoljno. Uradne potrditve iz tabora Trumpove še ni, a vse kaže, da bo njena pisarna delovala v sklopu zasebnega kluba Mar-a-Lago. Za zdaj naj bi vsi sodelujoči delali od doma, pozneje pa naj bi se ekipa povezala v Palm Beachu, kjer naj bi nekdanja prva dama že iskala prostore za svoj urad, poroča CNN.Melania se po strokovnih ocenah v minulih štirih letih ni najbolj izkazala na svojem položaju, mnogi so ji pripisovali nedejavnost, premalo nastopov v javnosti in nejasno zastavljeno kampanjo Be Best, o kateri je sicer spregovorila le občasno, njej je namenila tudi izjemno malo dogodkov. Zagovorniki Trumpove so vpili, da so številne dejavnosti prve dame ohromile okužbe z novim koronavirusom po ZDA, a jasno je, da tudi pred pandemijo Be Best ni ravno požela ravno veliko sadov. Američanka slovenskega rodu je Belo hišo minuli mesec zapustila z najnižjo priljubljenostjo v vseh štirih letih moževega mandata, podpiralo jo je namreč le 42 odstotkov državljanov.