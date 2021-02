Melania potegnila novo potezo

Nekdanja prva dama ZDAje v novem domovanju v Palm Beachu na Floridi ustanovila svojo pisarno, piše CNN. S tem naj bi nadaljevala svojo iniciativo Be Best (Bodi najboljši), s katero si je kot ameriška prva dama prizadevala pomagati otrokom.Kampanja za otroke je bila osrednja dejavnost Melanie v času Trumpovega mandata, v kateri je pozivala otroke, naj se po vseh svojih močeh trudijo biti najboljši. Iniciativa se je osredotočala na zdravje in dobro počutje otrok, varnost na spletu in preprečevanje ustrahovanja na spletnih omrežjih ter javnost seznanjala o negativnem vplivu krize z opioidi.Po poročanju CNN Melania v času, ko je bila v Beli hiši, ni veliko naredila, da bi razširila svojo iniciativo in na tem področju niti ni imela zaposlenih. Zdaj naj bi se odločila, da bo kampanjo vendarle nadaljevala, pri projektu pa naj bi sodelovale tudi tri nekdanje uslužbenke Bele hiše, med katerimi je, ki je bila Melanijina dolgoletna direktorica organizacij potovanj in je zdaj šefica Trumpove pisarne.