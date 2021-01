Melania postala veliki hit: »Ne je** Slovenka več žive sile« (VIDEO)

Dani uživala v svoji vlogi prve dame ZDA, so čivkali že vrabčki na vejah dreves v Washingtonu. Zadnji danv Beli hiši Sevničanka ni skrivala svojega nasmeha, medtem ko so Trumpovi otroci iz prvega zakona komaj zadrževali solze, hčijih niti ni. Pozorno oko pa je opazilo, da sta bila med očetovim poslovilnim govorom močno ganjena tudi njegova sinovamlajši in, tudi hčije imela solzne oči.Donald in Melania sta nato odpotovala na Florido. Melania je Washington zapustila v črnini, na Floridi pa se je iz letala izkrcala v dragi Guccijevi obleki, ki je nekatere spominjala na zavese, kakršne so v 70. letih prejšnjega stoletja krasile domove po nekdanji Jugoslaviji.A še bolj kot obleka je pozornost pritegnila njena poteza. Ko sta z Donaldom prišla po stopnicah iz letala, se je on ustavil in poziral fotografom, Melania pa jih je le bežno pogledala, nato pa, ne da bi se ustavila, odkorakala do vozila, ki jo je odpeljalo v Mar-a-Lago.Posnetek je postal pravi hit na spletnih omrežjih, ogledalo si ga je na milijone ljudi.Objavljamo nekaj komentarjev, ki so nastali ob posnetku:»Melania ima dovolj. Je že nehala pozirati.«»Ne je** Slovenka več žive sile.«»Melanii je zmanjkalo ‘dol mi visi’. Ni se ji treba več niti pretvarjati, da ga ima rada.«Nekateri pa so opozorili, da je Trump Melanio z roko narahlo odrinil in ji s tem nakazal, naj gre v avtomobil. Drugi pa so se ob posnetku spomnili na številne trenutke, ko je Melania s svojimi dejanji pred vsem svetom zavrnila moževo roko ali pa ko se mu je med inavguracijo pred štirimi leti smehljala, ko ji je obrnil hrbet, pa je njen izraz v trenutku postal resen, če ne celo jezen.