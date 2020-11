Melania odšteva minute, da se bo lahko ločila, trdi nekdanja pomočnica

Predseednik ZDAse pripravlja, da bo branil svoj položaj in na sodiščih dokazoval domnevne nepravilnosti na predsedniških volitvah, po katerih je njegov demokratski tekmecže razglasil zmago. Nekateri ameriški mediji ob tem poročajo, da ga skušata ženater njegov svetovalec in zetprepričati, naj vendarle prizna poraz. Vse glasneje pa govori, da namerava Melania končati svoj 15-letni zakon.Preberite tudi:»Melania odšteva minute do takrat, ko bo zapustil svoj položaj, da se lahko loči,« je dejala nekdanja pomočnica v Beli hišiza The Mail on Sunday in s tem namignila, da bo Melania prihranila možu popolno ponižanje in ga ne bo zapustila tako kmalu po porazu, poleg tega pa naj bi se želela tudi izogniti morebitnemu maščevanju. »Če bi ga Melania skušala ponižati in bi ga zapustila, ko je še na položaju, bi našel način, da bi jo kaznoval.«Donald in Melania sta se poročila leta 2005 na njegovem posestvu Mar-a-Lago na Floridi, njun zakon pa je po besedah Omorose zelo čuden, Melanii naj bi se mož celo gnusil. Ko se ob začetku Trumpovega mandata Melania več mesecev ni preselila iz New Yorka v Washington, so se pojavile govorice, da to ni zaradi sinain njegovega šolanja v New Yorku, temveč da naj bi Melania izkoristila priložnost in dosegla boljše pogoje zase in za sina, ki naj bi dobil enak delež očetovega premoženja kot Trumpovi otroci iz prejšnjih dveh zakonov.Trumpov nekdanji osebni odvetnikje dejal, da ne bi bil presenečen, če Trump sploh ne bi imel govora, v katerem bi priznal poraz. Pričakuje, da se po božiču Trump sploh ne bo vrnil v Belo hišo in na Bidnovo prisego januarja naslednje leto. »Navaden poraženec je in to ga ubija.«Ob tem je treba omeniti, da sta se tako Omorosa, ki je Trumpa spoznala, ko je sodelovala v njegovem resničnostnem šovu Vajenec, kot Cohen s Trumpom razšla sovražno. Omoroso so iz Bele hiše odpustili, Cohen pa je trenutno v hišnem priporu zaradi obtožb o finančnih prevarah med Trumpovo kampanjo in krivega pričanja.