Melania objavila čestitko, ljudje opazili nekaj nenavadnega (FOTO)

Zadnja božična voščilnica družine Trump iz Bele hiše je povzročila kar nekaj nelagodja na družbenih omrežjih, potem ko so nekateri posumili, da gre pravzaprav za kolaž dveh fotografij, zakonca pa naj bi bila posneta pred letom dni, pišejo tuji mediji. Na voščilnici, ki jo je objavila, zakonca stojita drug ob drugem v modno usklajenih črnih oblekah v prostorih Bele hiše.»Srečen božič od predsednikain prve dame Melanie Trump, ki sta bila fotografirana 10. decembra na uradnem božičnem portretu za leto 2020 na velikih stopnicah Bele hiše v Washingtonu, « je napisala Melania na Twitterju.Po eni teoriji je bila fotografija Trumpovih posneta lani v Londonu, ko sta zakonca opravila serijo fotografij. »Na tej fotografiji je najbolj zanimivo to, da ni nikakršne kontaktne sence,« je povedal, strokovnjak za fotografijo. »Do kontaktne sence pride, ko se dva predmeta stikata v realnem življenju. Zato bi pričakoval, da bi na tleh videl sence na mestu, kjer se čevlji dotikajo rdeče preproge. In tega na fotografiji ni,« je pojasnil.»Pri obeh se opazi, da sta izrezana po stikih las, še posebej prva dama. To, kar lahko opazite, če fotografijo povečate, je, da med njegovo roko in njenim suknjičem ni pravega stika, saj bi se v tem primeru tkanina nekoliko zgubala, a tega na fotografiji ni opaziti.Predsednik Trump se je nazadnje v javnosti pojavil pred desetimi dnevi, zadnji javni nastop pa je imel 12. decembra v vojaški akademiji West point.