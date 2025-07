Melania in Trump boj zaljubljena kot kdaj koli prej: Slovenka jemala dih v belem (FOTO)

Predsednik ZDA Donald Trump je skupaj z ženo Melanio ob dnevu neodvisnosti gostil vojaške družine na južni zelenici Bele hiše. Naša slovenska rojakinja je bila lepša kot kdaj koli prej, pišejo ameriški mediji.

FOTO: Ken Cedeno Reuters

FOTO: Ken Cedeno Reuters

Tisto, kar je vsem pritegnilo pozornost, je bil Melaniin namreč 'stajling'. Prva dama je znova potrdila svoj status modne ikone. Za to priložnost je oblekla belo obleko srednje dolžine z izrazitim pasom. Detajl na obleki v barvah ameriške zastave je navdušil Američane, na nogah pa je nosila »ubijalske« pete z nenavadnim vzorcem. Rdeče-beli vzorci na salonarjih so se popolno ujemali z enobarvno obleko. Ljudje so bili navdušeni, Donald in Melania sta se ves čas držala za roke, Trump pa je Melanio večkrat nežno objel okoli pasu. Tisto, kar je povzročilo ovacije, je bil poljub na terasi med ognjemetom ob nacionalnem prazniku.

FOTO: Ken Cedeno Reuters

FOTO: Nathan Howard Reuters

Kljub številnim ugibanjem, da je njun zakon v krizi, sta Trumpova dokazala, da je vse v najlepšem redu. Energija in kemija med njima sta, vsaj sodeč po slikah, več kot očitni.